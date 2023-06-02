ЭКСКЛЮЗИВ DELFI | Массовые убийства, депортации детей. Михаил Подоляк рассказал, почему Россия сделала это

Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Киев подвергся обстрелу, есть жертвы, среди которых, к большому сожалению, и дети. Но есть здесь и фактор человеческой халатности - пишут, что бомбоубежище было закрыто, и если бы не этот факт, жертв удалось бы избежать. Какие меры воздействия можно сегодня принять, чтобы минимизировать такие факторы человеческой халатности?

Жесткий контроль уровне местных властей. Вы абсолютно правы - 15 месяцев войны прошло, и это не повод, чтобы менее внимательно следить за тем, что происходит. Местные власти должны ответственно подходить. Россия сейчас изменила стратегию - основной инструмент в войне у России сейчас - обстрел остатками крылатых ракет, баллистикой практически каждую ночь центра столицы. Таким образом они хотят создать панические настроения, показать, что будут убивать гражданское население. Нужно очень жестко следить за тем, чтобы решения, которые приняли в начале войны, выполнялись: чтобы бомбоубежища находились в ближайшей доступности, были открыты для населения, чтобы в них имелись необходимые запасы воды.

Что касается вывоза детей, какая сейчас ситуация?

Я хочу зафиксировать следующее - у нас только уголовных дел - порядка 20 тысяч, где есть конкретная фамилия ребенка, откуда он был депортирован, свидетельские показания. Всего мы считаем, что в том или ином виде - в том числе, с убийством родителей, было депортировано порядка 100 тысяч детей. Это сложно установить. При ввозе в Россию у детей менялись имена, менялись паспорта, потом они жили в репрессивных лагерях, над ними там издевались, чтобы они забыли, что такое Украина, забыли украинский язык. Россия и не скрывала, что они это делают.