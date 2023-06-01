Очередной налет на Киев: трое погибших, включая ребенка. Власти выясняют, почему люди не смогли попасть в укрытие

„Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 пострадали. 9 человек госпитализировали, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь, из них 1 ребенок“, - написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Это был по меньшей мере 18-й обстрел Киева за минувший месяц.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в новой атаке на Киев были использованы 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“.

Запуск был произведен из Брянской области приблизительно в 2:45 ночи, сообщают украинские военные.

„Все цели были успешно уничтожены, но в результате падения обломков есть жертвы и пострадавшие“, - говорится в заявлении ВСУ.

Гражданские цели

По сообщениям Генштаба, целями атаки стали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Сообщается, что в Деснянском районе обломками повреждено здания детской поликлиники, двух школ, полицейского участка и многоквартирный дом.

Также пострадали Днепропетровский и Дарницкий районы Киева. Ущерб нанесен одному из водопроводов горячего водоснабжения.

Во многих домах выбиты окна, в одном случае взрывной волной оторвало балкон.

Убежища на замке?

Украинская служба Би-би-си сообщает, что причиной жертв в Деснянском районе стали запертые бомбоубежища.

Киевлянин Ярослав рассказал, что его жена погибла, когда с ребенком шла в бомбоубежище. Оно, по словам Ярослава, оказалось закрыто.

„Была тревога, люди бежали к укрытию. Укрытие просто не открыли, и все стучали, и в тот момент прилетело“, - говорит он.

Неясно, какое именно укрытие имеет в виду Ярослав, но одно из главных в Деснянском районе расположено в поликлинике №3. Жалобы на то, что оно закрыто во время воздушных тревог, поступали и раньше.

Руководитель Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников утверждает, что этой ночью главный вход в убежище был точно открыт.