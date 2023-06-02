Кошмар в эстонской деревне: под ногами зоозащитников в заваленном хламом доме хрустели кошачьи кости, пожилая женщина умерла, не дождавшись помощи(22)
89-летняя Флорелли, проработавшая в библиотеке Кооса почти полвека, жила и умерла в нечеловеческих условиях: среди мусора, испражнений и котов. Она была одной из почти 100 000 пенсионеров, живущих в Эстонии в одиночестве. Если человек не нуждается в помощи, он имеет право от нее отказаться. Но должен ли был кто-то вмешаться? Разбиралось издание Maaleht.
У Флорелли, или Элли, как ее называли в деревне Кооса, был свой хутор: столетний дом и 3,64 гектара земли. И полсотни кошек и котов.
Сразу после Яанова дня ей исполнилось бы 90 лет. Традиционно волостные газеты сообщают о днях рождения пожилых людей, и причудская Peipsiääre Teataja не исключение. В последние годы жизни Флорелли только сообщения в газете и были почти неощутимой ее связью с внешним миром.
Когда-то она была бесценной сотрудницей местной библиотеки. Она начала там работать в 1951 году по достижении совершеннолетия и вышла на пенсию лишь в 1998 году. Она очень любила читать и до самой смерти выписывала газеты. Но где Флорелли их читала, остается загадкой. Может быть, на единственном стуле, на котором она еще и спала, среди мусора? Она почти никого не пускала за порог своего дома.