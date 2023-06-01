Сборная Латвии получит за бронзу 220 тысяч евро — в два раза больше, чем планировалось!

Игрокам сборной Латвии, тренерам и обслуживающему персоналу за третье место на чемпионате мира планируется выплатить 220 000 евро, а федерация получит 356 717 евро, сообщает агентство LETA.

Также в соглашении о сотрудничестве между Министертством образования и науки и LHF определены цели использования суммы, выделенной федерации. 250 000 евро будут направлены на подготовку детей и юношей, а 106 717 евро — на развитие хоккея, причем не менее 50% отводится на подготовку юных спортсменов, пишет Rus.delfi.lv.

Деньги предполагается выделить из средств госбюджета на непредвиденные случаи.

Ранее предполагалось, что за бронзу на ЧМ-2023 команда Латвии получит премию в размере 102 тысяч евро, а федерация — 106 тысяч евро.

На недавнем чемпионате мира сборная Латвии в матче за третье место со счетом 4:3 обыграла сборную США и впервые в истории стала бронзовым призером турнира такого уровня. Раньше лучшим результатом было седьмое место.

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