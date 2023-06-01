NB! Сегодня в Эстонии утратили действие зеленые карты, оформленные для российских транспортных средств(3)
Сегодня, 1 июня 2023 года, в Эстонии и в других государствах Европейской экономической зоны утратили действие все прежде действовавшие зеленые карты, оформленные для российских и белорусских транспортных средств. С сегодняшнего дня для передвижения по территории Эстонии на таком транспортном средстве необходимо оформить пограничное страхование или зарегистрировать транспортное средство в дорожно-транспортном регистре Эстонии и оформить обычное дорожное страхование.
По словам члена правления Фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсеппа, война в Украине и установление санкций в финансовом секторе привели к тому, что договаривающиеся государства Европейской экономической зоны расторгли договор о системе зеленых карт с Россией и Беларусью.
„Если собственник автомобиля с российским регистрационным знаком проживает в Эстонии, ему следовало бы серьезно взвесить установку эстонского номерного знака, поскольку обычное дорожное страхование гораздо дешевле нашего пограничного страхования. Конечно, можно оформить пограничное страхование и в другом государстве Европейской экономической зоны, где оно может быть дешевле“, – сказал Потсепп.
По словам менеджера по вопросам, связанным со внешней границей, Налогово-таможенного департамента Антса Куття, пограничное страхование можно купить уже за 30 дней до начала поездки и максимум на один год. „Во избежание возможных очередей на эстонско-российской границе мы призываем всех людей и все предприятия, которые планируют совершить поездку и которых затрагивает соответствующее изменение, приобрести корректное пограничное страхование уже сегодня. Оно обеспечит беспрепятственное пересечение границы без обременительных задержек“, – сказал Кутть.
Пограничное страхование можно оформить в пограничном пункте Нарвы, Лухамаа и Койдула, а также в таможенном пункте таллиннского аэропорта в представительстве Налогово-таможенного департамента.
Руководитель нарвского пограничного пункта Марек Лийва объяснил, что пограничники проверяют наличие действующего страхования транспортных средств как при их въезде в Эстонию, так и при их выезде отсюда. „Если для прибывающего в Эстонию транспортного средства не оформлено действующее в Эстонии страхование, мы не допускаем въезд такого транспортного средства на территорию государства. В таком случае водитель транспортного средства может оформить на границе пограничное страхование“, – сказал Лийва.
Также с 1 июня в России и Беларуси не действуют зеленые карты, оформленные для транспортных средств, зарегистрированных в Эстонии.
Зеленая карта – это международный полис дорожного страхования, который можно заказать у страхового общества вместе с эстонским полисом дорожного страхования для зарегистрированного в Эстонии транспортного средства.
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