Особенные волки - строят этот цирк вокруг себя

В финале Лиги Европы притоплю за старину Жозе. Да, он не тот, что 20 лет назад и на фоне нынешнего поколения тренеров выглядит, наверное, как 20 лет назад выглядел какой-нибудь Трапаттони: славный дядька с развитым (анти)обаянием, но его лучшие времена позади.

Всё так - и всё равно хочется ему сопереживать. Хотя бы потому что на фоне этого самого поколения, делящегося условно на „поток Клоппа“ и „поток Гвардиолы“, то есть тех, кто учит игроков бесконечно двигаться самим или бесконечно двигать мяч, португалец даёт хоть какое-то разнообразие. Порой, доходящее до гротеска - того самого соотношения ударов 23-1 в полуфинале в Леверкузене. Пусть. Футбол не был бы столь интересен, если бы не был игрой только о перемещениях мяча или игроков по зелёному прямоугольнику. Это игра о характерах, об историях, о том, что происходит не только во время, но и до, и после матча. И в умении генерировать эти истории Жозе по-прежнему мало равных.

Мы больше привыкли обращать внимание на его таланты в этом как раз в фазах „до“ и „после“, но разве та самая история с 23-1 - не менее интересна, чем какой-либо очередной вынос тела его „Интером“ или „Реалом“ n лет назад? Троллинг топ-уровня против Хаби Алонсо, который работал и с тем же Жозе, и с тем Хосепом, и с Рафой, и у которого ещё будут свои финалы еврокубков, в этом ни на секунды не сомневаюсь.

И вот этот молодой тренер получает урок от матёрого волка: не стоило быть такими беспечными в Риме. Там „Байер“ создал достаточно, чтобы уж раз точно забить, но казалось не слишком огорчился поражению, будет же ещё шанс в Леверкузене, где в этом сезоне отлетели и „Атлетико“ Симеоне, и железобетонный по немецким меркам „Унион“, которому пятёрку отгрузили, и „Бавария“ ещё Нагельсмана, и „Лейпциг“, мощно накатывавший на финиш. Да что нам этот Жозе. А Жозе просто законопатил все щели в конструкции, которую строит второй сезон - и был таков.