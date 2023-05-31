Особенные волки - строят этот цирк вокруг себя
Блогер RusDelfi - о финале Лиги Европы „Рома“ - „Севилья“, который проходит в среду 31 мая.
В финале Лиги Европы притоплю за старину Жозе. Да, он не тот, что 20 лет назад и на фоне нынешнего поколения тренеров выглядит, наверное, как 20 лет назад выглядел какой-нибудь Трапаттони: славный дядька с развитым (анти)обаянием, но его лучшие времена позади.
Всё так - и всё равно хочется ему сопереживать. Хотя бы потому что на фоне этого самого поколения, делящегося условно на „поток Клоппа“ и „поток Гвардиолы“, то есть тех, кто учит игроков бесконечно двигаться самим или бесконечно двигать мяч, португалец даёт хоть какое-то разнообразие. Порой, доходящее до гротеска - того самого соотношения ударов 23-1 в полуфинале в Леверкузене. Пусть. Футбол не был бы столь интересен, если бы не был игрой только о перемещениях мяча или игроков по зелёному прямоугольнику. Это игра о характерах, об историях, о том, что происходит не только во время, но и до, и после матча. И в умении генерировать эти истории Жозе по-прежнему мало равных.
Мы больше привыкли обращать внимание на его таланты в этом как раз в фазах „до“ и „после“, но разве та самая история с 23-1 - не менее интересна, чем какой-либо очередной вынос тела его „Интером“ или „Реалом“ n лет назад? Троллинг топ-уровня против Хаби Алонсо, который работал и с тем же Жозе, и с тем Хосепом, и с Рафой, и у которого ещё будут свои финалы еврокубков, в этом ни на секунды не сомневаюсь.
И вот этот молодой тренер получает урок от матёрого волка: не стоило быть такими беспечными в Риме. Там „Байер“ создал достаточно, чтобы уж раз точно забить, но казалось не слишком огорчился поражению, будет же ещё шанс в Леверкузене, где в этом сезоне отлетели и „Атлетико“ Симеоне, и железобетонный по немецким меркам „Унион“, которому пятёрку отгрузили, и „Бавария“ ещё Нагельсмана, и „Лейпциг“, мощно накатывавший на финиш. Да что нам этот Жозе. А Жозе просто законопатил все щели в конструкции, которую строит второй сезон - и был таков.
И совсем не удивлюсь, если он щёлкнет по носу в финале и „Севилью“. Потому что у Мендилибара всего опыта в Европе, не считая этого сезона - пара матчей с „Атлетиком“ в Кубке Интертото 18-летней давности. И в 4 матчах Лиги Европы за пределами „Писхуана“ у этой команды - 2 поражения и 2 ничьи. Поражения были до последней смены тренера, но в целом результат что при Сампаоли, что при Мендилибаре схож: в Европе эта команда вне родных стен не впечатляет.
Плюс оценивая „Рому“ на финише сезона не стоит забывать про ещё один фактор. Дибала после травмы в первой игре с „Фейенордом“ за полтора последних месяца провёл на поле 105 минут. Его команда сыграла за это время 9 матчей - и отсутствие аргентинца, который проводил очень хороший сезон точно сказалось на том, что для „Ромы“ этот матч - последний шанс попасть в Лигу чемпионов. Я уверен: если Дибала сможет провести сегодня на поле хотя бы 70 минут, то „Рома“ победит. В конце концов, это будет ещё и просто красиво: пройти Лигу конференций, чтобы попасть в Лигу Европы, а затем пройти Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Пройти Лигу чемпионов в третий раз у Жозе не выйдет - не с „Ромой“ точно, да и, наверное, уже не только с ней. Но так хочется увидеть ещё пару трюков от него. В конце концов, это обычные волки не выступают в цирке. Особенные волки - строят этот цирк вокруг себя.