Авария на очистных сооружениях в Ленинградской области: нечистоты из канализации льются в Неву, а оттуда — в Финский залив

На данный момент понятно, что по каким-то причинам идет перелив через стены резервуаров очистных, расположенных рядом с берегом. Они построены в начале 60-х годов прошлого века. Мощность 10,6 тысячи кубометров в сутки. Уже не первый год обсуждается реконструкция и увеличение мощности до 15 тысяч кубометров, но дальше разговоров дело не шло.

Пока установить причину вытекания нечистот не удалось. Возможно, повреждена стена, а, возможно, забилась подземная труба. „Было принято решение отключить водоснабжение и остановить канализационные насосные станции, чтобы „слить“ всю воду и провести осмотр труб на очистных. Это даст возможность понять причину, следующий этап - устранение неполадки“, - сообщил глава администрации Александр Морозов.

С утра 1 июня во всем городе будет отключена вода, а с 10 утра - канализационные насосные станции.

Работы будут выполнять специалисты Леноблводоканала, районной и городской администраций. Население города 25 тысяч человек. Очистные сооружения принадлежат району.

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