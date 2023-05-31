Видел лишь последний гол. История любви и помолвки на „бронзовом“ матче
28 мая сборная Латвии впервые в истории завоевала медаль на чемпионате мира по хоккею, взяв бронзу. Хотя вся страна пережила исторический момент, пара влюбленных - Эдийс Советовс и Гуна Стурите из Екабпилса - также пережила важный момент в своей жизни на хоккейной арене. Свидетелями стали все, кто следил за напряженной борьбой на льду.
Эдийс и Гуна оба родом из Екабпилса, знакомы уже 15 лет, но встречались последние два года. Их нельзя назвать самыми ярыми поклонниками хоккея, хотя Эдийс болел за своих и в Риге, и в Минске - на играх сборной, а для Гуны это был первый опыт, пишет Rus.delfi.lv.
Поездка в Тампере была для них довольно спонтанным решением. Сделать предложение именно там для Эдийса тоже стало спонтанным. Жениться на Гуне он решил уже давно - но сначала планировал сделать предложение 15 мая, в свой день рождения.
Кольцо Гуне чуть маловато - оно было куплено на месте, в ювелирном магазине в Тампере. „После игры мы пошли туда, чтобы поменять на большее, но магазин был уже закрыт. Ничего не поделаешь... Хотя должен признать, что был неловкий момент - стал надевать кольцо, а оно только наполовину налезло на палец. Но ювелиры знают, как сделать его чуть больше, исправим здесь, в Латвии“.
Купить кольцо было не самой сложной задачей по сравнению с организацией съемки, чтобы показать пару во время игры. „Мы приплыли на пароме в Финляндию, сели на автобус до Тампере и отправились с другом в торговый центр - искать ювелирный магазин. Все сложилось очень удачно, мы нашли магазин, и я купил кольцо по лучшей цене, чем оно стоило изначально, потому что я рассказал им всю историю и то, что все будет именно так, как в итоге получилось“.
По словам Эдийса, стоимость сюрприза была впечатляющей, однако точные цифры он держит в секрете, потому что организация съемочной группы тоже стоила немалых денег. Сначала ему отказали, но „когда зашуршали банкноты, дверь приоткрылась. Через четырех человек я вышел на нужных людей, которые отвечали за съемки. До этого я уже знал, сколько стоят секунды на телевидении. Я понимал, на что иду“.
Первым, с кем Эдийс говорил по этому поводу, был охранник. „Он сказал, что ничего не знает, но указал дорогу к так называемой информационной стойке, - рассказывает мужчина. - Там ответ был ожидаемым: „Нет, мы ничем не можем помочь, мы просто наемные работники“. И меня снова куда-то проводили, снова надо было рассказывать свою историю. Можно сказать, полтора периода ушло на хождение по коридорам и поиски нужных людей. А когда наступил перерыв, началась паника: куда мне теперь идти, что мне теперь делать, вся толпа выходит и наваливается на меня“.
Конечно, были и условия со стороны съемочной группы - когда именно сделать тот решающий шаг в жизни. Ему сказали: „Мы придем и сразу все сделаем, если не успеешь - уже ничего нельзя будет сделать“.
Эдийс честно признается, что видел лишь последний гол игры: „Да, я в основном видел только овертайм, потому что первый и второй периоды готовился, а в третьем разговаривал с Гуной - мы оба одновременно расплакались. Потом мы пошли с ребятами в курилку и все - знакомые и незнакомые - говорили, что я молодец“.
Удалось ли им уже отметить это событие? Не очень! После игры пара поспешила домой, потому что нужно было успеть на паром, чтобы в 7 утра быть на работе в Екабпилсе. Но поскольку понедельник внезапно оказался выходным, то, приехав домой, оба приняли душ и легли спать - они ведь совсем не спали с полудня субботы.
Гуна сказала „да“ и теперь дело только за свадьбой.
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