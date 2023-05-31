Видел лишь последний гол. История любви и помолвки на „бронзовом“ матче

Эдийс и Гуна оба родом из Екабпилса, знакомы уже 15 лет, но встречались последние два года. Их нельзя назвать самыми ярыми поклонниками хоккея, хотя Эдийс болел за своих и в Риге, и в Минске - на играх сборной, а для Гуны это был первый опыт, пишет Rus.delfi.lv.

Поездка в Тампере была для них довольно спонтанным решением. Сделать предложение именно там для Эдийса тоже стало спонтанным. Жениться на Гуне он решил уже давно - но сначала планировал сделать предложение 15 мая, в свой день рождения.

Кольцо Гуне чуть маловато - оно было куплено на месте, в ювелирном магазине в Тампере. „После игры мы пошли туда, чтобы поменять на большее, но магазин был уже закрыт. Ничего не поделаешь... Хотя должен признать, что был неловкий момент - стал надевать кольцо, а оно только наполовину налезло на палец. Но ювелиры знают, как сделать его чуть больше, исправим здесь, в Латвии“.

Купить кольцо было не самой сложной задачей по сравнению с организацией съемки, чтобы показать пару во время игры. „Мы приплыли на пароме в Финляндию, сели на автобус до Тампере и отправились с другом в торговый центр - искать ювелирный магазин. Все сложилось очень удачно, мы нашли магазин, и я купил кольцо по лучшей цене, чем оно стоило изначально, потому что я рассказал им всю историю и то, что все будет именно так, как в итоге получилось“.

По словам Эдийса, стоимость сюрприза была впечатляющей, однако точные цифры он держит в секрете, потому что организация съемочной группы тоже стоила немалых денег. Сначала ему отказали, но „когда зашуршали банкноты, дверь приоткрылась. Через четырех человек я вышел на нужных людей, которые отвечали за съемки. До этого я уже знал, сколько стоят секунды на телевидении. Я понимал, на что иду“.