„Дорогой друг и сосед“. Президент и глава МИД ЭР поздравили нового президента Латвии

Алар Карис, президент Эстонии

Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича, избранного президента Латвии. Рад продолжить тесное сотрудничество между Эстонией и Латвией. Надеюсь скоро увидеть Вас во время Вашего визита в Эстонию.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии

Поздравляю дорогого друга и соседа Эдгара Ринкевича с избранием следующим президентом Латвии. Нет сомнений, что эстонско-латвийская дружба и сотрудничество продолжатся и укрепятся.

Роберта Метсола, спикер Европарламента

Сердечно поздравляю Эдгара Ринкевича, нового президента Латвии. Европа по-прежнему рассчитывает на вашу личную приверженность и мощную поддержку Украины со стороны Латвии. Нашим приоритетом должна быть защита наших общих ценностей

Владимир Зеленский, президент Украины

Искренне поздравляю настоящего друга Украины Эдгара Ринкевича с избранием на пост президента Латвийской Республики. Ожидаю продолжения тесного украинско-латвийского сотрудничества и партнерства на пользу нашим народам, ради общей победы ценностей свободы и демократии, ради мира для Украины и Европы.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции

Шлю искренние поздравления и наилучшие пожелания многолетнему министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу в связи с его избранием на пост президента Латвии. Вы всегда были сильным и верным другом белорусского народа. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества в Вашей новой роли.



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