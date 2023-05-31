В Латвии избрали нового президента

В своей речи в Сейме избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что сегодня тем маленьким мальчикам и девочкам, которые только мечтают завоевать медали на Чемпионате мира или стать президентом, кажется, что это, наверное, малоосуществимо. Но на самом деле - все возможно.

Биография Эдгара Ринкевича

Эдгар Ринкевич родился в Юрмале в 1973 году. Выпускник Юрмальской 4-й средней школы, в 1995 году защитил степень бакалавра на Историко-философском факультете Латвийского университета. В том же году получил сертификат в области политогии и международных отношений Универстета Гронингена (Нидерланды). В 1997 году — степень магистра политологии Латвийского университета. В 2000 году защитил степень магистра в Университете национальной обороны США. Помимо родного латышского, отлично владеет английским и русским языками, хорошо - французским.

Начинал карьеру журналистом Латвийского радио, уже тогда, в 1993-1994 годах, специализировался уже на теме внешней политики и международных отношений.

С 1995 года — карьера в Министерстве обороны. В 1995 году — старший референт Департамента оборонной политики Министерства обороны, с 1996 года — директор этого департамента. В 1997 по 2008 год — госсекретарь Министерства обороны. Эта должность фактически приравнивается к заместителю министра. Министр обычно политический ставленник, госсекретарь — профессионал.

С 2008 по 2011 год — руководитель Канцелярии президента Валдиса Затлерса. После роспуска Сейма один из создателей Партии реформ Затлерса (ПРЗ). Эдгара Ринкевича неофициально называют одним из „архитекторов“ роспуска Сейма. В 2011 году был избран на внеочередных выборах в Сейм от ПРЗ, затем стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса (“Новое Единство“).

С тех пор — бессменный глава МИД в различных правительствах. После распада ПРЗ стал членом „Нового Единства“.

6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.