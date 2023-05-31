Правда ли, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась реклама с фразой Zelensky is peace duke?

На разошедшемся видео, действительно, показана Таймс-сквер — интересующий нас экран находится на фасаде отеля New York Marriott Marquis. В конце 2022 года в Рунете сообщали, что это медиаполотно было якобы использовано для демонстрации другого ролика о Зеленском: на нём президента Украины сравнили с чёрной дырой. „Проверено“ разбирало тот случай и выяснило, что видеозапись была подделана. Однако, если в прошлый раз вирусный ролик был снят с одного ракурса, то в случае с „пис дюком“ мы имеем дело с нарезкой из трёх записей.

При этом к новому видео можно задать те же довольно очевидные вопросы, например: почему никакие авторитетные зарубежные СМИ не написали об этом резонансном инциденте? По крайней мере „Проверено“ таких новостных заметок не нашло. Почему распространение видео началось с русскоязычного сегмента интернета, а на английском языке даже в соцсетях публикаций об этой рекламе почти нет? Почему все три ролика изначально распространяются в качестве единого видео? Так, у нас не получилось найти какие-либо профили в соцсетях, где разные пользователи выложили либо свои фото или видео с виральной рекламой, либо те же три ролика по отдельности. Это кажется крайне маловероятным, учитывая, что Таймс-сквер — одно из самых многолюдных и популярных среди туристов мест в Нью-Йорке.

По просьбе „Проверено“ наши коллеги из проекта Les Observateurs телеканала France 24 обратились за комментарием в компанию Silvercast Media, которая отвечает за наружную рекламу на медиафасаде New York Marriott Marquis. Представитель фирмы, который пожелал остаться неизвестным (переписка имеется в распоряжении редакции), назвал виральный ролик однозначной подделкой, созданной с помощью компьютерной графики, поскольку в реальности такое видео на их экране никогда не демонстрировалось.