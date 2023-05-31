МНЕНИЕ | Хотите достойную пенсию? Приходите на пенсионное консультирование!

Можно составить десяток таблиц, чтобы показать человеку, что тот или иной сделанный им выбор будет иметь те или иные последствия. Однако чаще всего человек принимает решения не на основе Excel-расчетов, а под влиянием эмоций. При этом никуда не деться от реальности, которая заключается в том, что на сегодняшний день первая ступень обеспечивает пенсионеру доход примерно в 40% его бывшей зарплаты, а в будущем, из-за старения населения, этот процент значительно уменьшится. Каждый человек должен сам решить, достаточно ли ему этого или нужно предпринять какие-то шаги. Человек, придерживающийся принципов пенсионной грамотности, рассчитывает размер предполагаемой пенсии, исходя из собственных ожидаемых будущих расходов, и принимает осознанное решение добровольно инвестировать во вторую или третью ступень пенсионного страхования, в недвижимость, акции, облигации, драгоценные металлы или куда-либо еще. Главное, что он делает это осознанно, понимая последствия своих действий. Важно думать о том, какой образ жизни вы хотите вести на пенсии, и уже сегодня предпринимать необходимые для этого шаги.

Например, я уверена, что когда выйду на пенсию, мне будет важно знать, что я могу сходить в кино или театр, отправиться в путешествие, посидеть в кафе с подругой или выйти в ресторан с мужем. А еще я точно захочу выбраться в зоопарк, музей, парк развлечений, да и вообще куда угодно, куда захотят пойти мои внуки. Я знаю, что хочу дарить подарки близким, поддерживать образование своих детей и внуков и быть активным и здоровым человеком, занимающимся спортом. Ну ладно, скорее всего, я не буду убиваться на серьезных тренировках, но все же хочу, чтобы сбалансированные физические упражнения были частью моей повседневной жизни. И еще я знаю, что I, II и III пенсионные ступени уже сегодня работают на то, чтобы помочь мне жить на пенсии жизнью моей мечты. Даже если повысится рождаемость, первая ступень, опирающаяся на взносы людей трудоспособного возраста, не сможет спасти пенсии людей, которые выйдут на пенсию через 10 лет. Ведь люди трудоспособного возраста, доходы которых формируют эту ступень, уже родились, и их количество никаким магическим образом не увеличится.



Отвечая на статью Кристьяна Ярвана, я не могу согласиться и с тем, что более высокая пенсия побудит кого-то завести больше детей. Я родила двоих детей не для того, чтобы увеличить свою будущую пенсию. И не потому, что ожидаю, что они будут поддерживать меня материально. Однако для меня очень важно понимание того, что и в будущем мы будем собираться по воскресеньям вместе и лакомиться блинами. Время, проведенное с моими детьми, бесценно и не может измеряться в деньгах.

Что лично я могу сделать для того, чтобы будущее стало реальностью? Выбрать подходящий пенсионный фонд, делать ежемесячные взносы и ждать, вот именно, просто ждать, поскольку время – лучший друг инвестора!



А что вы думаете о своем будущем? Я предлагаю вам ответить на эти вопросы: