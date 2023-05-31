Чем запомнится ЧМ-2023 по хоккею: историческая бронза Латвии, надежность Шилова и всеобщее ликование
C 12 по 28 мая в Риге и Тампере проходил чемпионат мира по хоккею. Турнир запомнился небывалым достижением сборной Латвии, которая сенсационно добралась до бронзовых наград. Блестяще проявил себя вратарь Артур Шилов — латвийского голкипера признали лучшим игроком ЧМ-2023.
Портал Delfi.lv подводит краткие итоги завершившегося чемпионата мира.
Необычная тройка медалистов
Действующие чемпионы мира финны на домашнем турнире в группе выступали без блеска, а в четветьфинале напоролись на Канаду. Швейцария демонстрировала интересную игру в группе, но в очередной раз быстро вылетела из плей-офф. Та же участь ждала невыразительных чехов и шведов.
Главными поставщиками сенсаций стали сборные Латвии и Германии. На предварительном этапе хозяева обыграли Чехию и Швейцарию, в четвертьфинале — Швецию, а в матче за третье место — США. Немцы же удивили в плей-офф, когда прошли швейцарцев и американцев.
А наиболее готовыми к покорению вершины оказались Канада и США. Но если „кленовые листья“ достигли цели, то американцам должно быть обидно: в полуфинале и матче за бронзу при счете 3:3 в конце основного времени они позволяли Германии и Латвии сравнять счет, а потом проигрывали в овертаймах.
В финале Канада со счетом 5:2 обыграла Германию и второй раз за три года стала сильнейшей на планете. Для нее это 28-е золото в истории, это новый рекорд (также у „кленовых“ 16 серебряных и 9 бронзовых медалей). Ранее канадцы делили лидерство — 27 раз выигрывали первенство мира сборные СССР/России.
На третьем месте по количеству титулов — Чехия (Чехословакия), которая побеждала 12 раз. Также чемпионами мира становились Швеция (11), Финляндия (4), США (2), Великобритания (1) и Словакия (1).
Серебро — у Германии. Немцы в третий раз в своей истории стали вице-чемпионами мира (ранее было серебро в 1930 и 1953 гг).
Бронза — у сборной Латвии, которая в матче за третье место одержала волевую победу над США (4:3 ОТ) и впервые попала в призеры. Прежде команда выше седьмого места не поднималась.
Из элитного дивизиона вылетели Венгрия и Словения, на будущий год их заменят Великобритания и Польша.
Итоговое положение
1. Канада. 2. Германия. 3. ЛАТВИЯ. 4. США. 5. Швейцария. 6. Швеция. 7. Финляндия. 8. Чехия. 9. Словакия. 10. Дания. 11. Казахстан. 12. Франция. 13. Норвегия. 14. Австрия. 15. Венгрия. 16. Словения.
По итогам чемпионата мира семь сборных пробились на Олимпиаду-2026 — Канада, Финляндия, США, Германия, Чехия, Швеция и Швейцария. Словакия все еще может получить прямую путевку, так как стоящая в рейтинге третьей России отстранена от участия в международных турнирах и ее участие в Олимпийских играх пока под вопросом. Окончательное решение должно быть принято в марте следующего года.
Уже известны и предварительные составы групп на ЧМ-2024, который примет Чехия (10-26 мая). В группе А (Острава) сыграют Канада, Германия, ЛАТВИЯ, Швеция, Словакия, Франция, Казахстан, Польша, а в группе В (Прага) — США, Финляндия, Чехия, Швейцария, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.
Билетный вопрос и массовая эйфория
В Риге только на матчи с участием сборной Латвии билеты продавались бойко. На первые матчи хозяев в Arēna Rīga был ажиотаж и в продажу пустили билеты на стоячие места, но затем интерес у зрителей спал. Тому есть объяснение: цены варировались от 90 до 180 евро. По словам организаторов, билеты должны были принести основную выручку от турнира.
Чтобы арена не оставалась полупустой, организаторы через ЛХФ стали предлагать билеты „хоккейным“ людям и семьям со скидкой 50%. Это стало известно и вызвало недовольство у других болельщиков.
Впрочем, тема билетов вскоре отошла на второй план. Сборная Латвии при мощной поддержке трибун встала на победную тропу и стала дарить радость огромной толпе в фан-зоне и тысячам своих поклонников. Ажиотаж охватывал все больше людей и достиг пика после двух побед подряд — над Швейцарией и Швецией.
На полуфинал сборная Латвии улетела в Тампере, но в одиночестве не осталась. За командой последовали тысячи болельщиков. Такой поддержки не было ни у кого среди участников турнира. В Риге тоже наблюдалось большое скопление народа, причем не только в двух фан-зонах, но и во многих ресторанах и барах в центре города.
Кульминацией всего турнира для Латвии стал заключительный матч против США — победа в овертайме принесла сборной историческую бронзу. Вечер воскресенья и весь понедельник в Латвии царила настоящая эйфория. По такому случаю спикер Сейма Эдвардс Смилтенс около полуночи провел удаленное совещание и объявил 29 мая праздничным днем.
Первые поздравления сборная начала принимать еще в Рижском аэропорту, когда вернулась из Тампере на родину. А около памятника Свободы ее ждала 30-тысячная ликующая толпа. Такого наплыва людей прежде не наблюдалось — даже призеров Олимпийских игр встречали скромнее.
В тот же день в Рижском замке состоялся торжественный прием команды уходящим президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Правительство же пообещало выделить на премиальные свыше 200 тысяч евро. Половина суммы пойдет команде, другая половина — Латвийской федерации хоккея.
Самоотдача, два джокера и энергия трибун
Рига в третий раз принимала чемпионат мира, но лишь сейчас сборной удалось воспользоваться преимуществом своих стен. В 2006-м прыгнуть выше головы не получилось, а в позапрошлом году турнир проходил в камерной обстановке — из-за жестких ограничений в связи с пандемией Covid-19 зрителей на трибунах почти не было.
Теперь многое сошлось. Горячая поддержка зрителей придавала команде дополнительную энергию. Латвийские хоккеисты в обороне играли слаженно, самоотверженно бросались под шайбы, невероятный кураж поймал вратарь Артур Шилов. Не случайно, Латвия стала лучшей командой на чемпионате мира по нейтрализации большинства (в меньшинстве пропустили все две шайбы). В нападении Латвия старалась выжать максимум — реализация большинства хромала, но нацеленность на ворота была на очень высоком уровне.
Отличную работу проделал и тренерский штаб, в котором Витолиньшу помогали завершивший карьеру Лаурис Дарзиньш, опытный Артис Аболс, легенда латвийского хоккея Артур Ирбе и финн Петтери Нуммелин.
После неудач в первых двух матчах тренеры пошли на перестановки в составе, перекроили звенья и сумели найти наиболее оптимальные сочетания. Не нарушали игровых схем и травмы отдельных игроков: выходившие на замену не выпадали из игры.
Лидеры сборной — братья Букартсы, Даугавиньш, Аболс и Балцерс — показали результативную игру, но и другие не подвели. В частности, 19-летний нападающий Данс Лочмелис набрал 3 очка, причем все — в плей-офф. Именно он открыл счет против шведов и канадцев. Сейчас Лочмелис выступает в Швеции, и ему пророчат большое будущее.
Другим джокером стал Кристианс Рубинс. 25-летний защитник присоединился к сборной перед матчем против Швейцарии, когда его „Калгари Ранглерс“ выбыл из плей-офф АХЛ. На чемпионате мира он сыграл четыре матча и стал главным героем поединка с США. На 55-й минуте Рубинс сравнял счет, а на 2-й минуте овертайма принес Латвии бронзовые медали.
Порзиньгис и Остапенко на трибунах
За хоккейным матчем сборных Латвии и Швейцарии на трибунах Arēna Rīga наблюдали многие известные личности. В их числе — нападающий клуба НХЛ „Баффало Сейбрз“ Земгус Гиргенсонс, который пропускал этот чемпионат мира из-за травмы, теннисистка Алена Остапенко, а также латвийские игроки НБА Кристапс Порзиньгис и Давис Бертанс.
После матча Порзиньгис зашел в раздевалку сборной Латвии и поздравил хоккеистов с победой.
Шилов повторил достижения Балдериса и Ирбе
Cамым ценным игроком турнира (MVP) признан вратарь сборной Латвии Артур Шилов. В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря семь побед с 92,1% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20.
Шилов стал пятым вратарем, получившим титул MVP чемпионата мира после Денниса Эндраса (Германия, 2010), Виктора Фаста (Швеция, 2011), Пекки Ринне (Финляндия, 2014) и Юхи Олкинуоры (Финляндия, 2022).
Кроме того, Шилов — третий латвийский хоккеист в истории, становившийся самым ценным игроком турнира. Предыдущие два титула получили Хелмут Балдерис (1977) и Артур Ирбе (1990), которые играли тогда за сборную СССР.
Лучшим защитником признан канадец Маккензи Уигар, лучшим нападающим — немец Джон-Джейсон Петерка. Лучшим бомбардиром стал американец Рокко Гримальди с 14 (7+7) очками, а лучшим снайпером — чех Доминик Кубалик (8 голов).
Символическая сборная
Вратарь: Артур Шилов (Латвия)
Защитники: Маккензи Уигар (Канада) — Мориц Зайдер (Германия)
Нападающие: Доминик Кубалик (Чехия) — Джон-Джейсон Петерка (Германия) — Рокко Гримальди (США)
Букартс побил рекорды Дарзиньша и Знарка
Самым результативным игроком сборной Латвии на ЧМ-2023 стал Рихардс Букартс. 27-летний нападающий набрал 11 очков — четвертое место в споре бомбардиров и лучший показатель для Латвии на отдельном турнире. Прежние рекордсмены - Лаурис Дарзиньш и Олег Знарк набирали по 10 очков на одном ЧМ.
Лучшим снайпером сборной на ЧМ-2023 с пятью голами стал Родриго Аболс. Он повторил рекорд Каспара Даугавиньша по заброшенным шайбам. Защитник Янис Якс набрал 7 очков и тоже повторил лучшее достижение защитника Сергея Чудинова (ЧМ-1997).
Самые результативные игроки сборной Латвии на ЧМ-2023
1. Рихард Букартс — 11 (3+8) очков, 10 матчей
2. Рудолфс Балцерс — 9 (2+7), 10 матчей
3. Родриго Аболс — 7 (5+2) очков, 10 матчей
4. Каспарс Даугавиньш — 7 (3+4) очков, 10 матчей
5. Янис Якс — 7 (2+5) очков, 10 матчей
Самые результативные игроки сборной Латвии на одном ЧМ
1. Рихард Букартс (2023) — 11 (3+8) очков, 10 игр
2. Лаурис Дарзиньш (2015) — 10 (3+7) очков, 7 игр
3. Олег Знарок (1997) — 10 (3+7) очков, 8 игр
4. Каспарс Даугавиньш (2015) — 9 (5+4) очков, 7 игр
5. Харийс Витолиньш (1997) — 9 (4+5) очков, 8 игр
6. Херберт Васильев (2009) — 9 (3+6) очков, 7 игр
7. Рудолфс Балцерс (2023) — 9 (2+7) очков, 10 игр
8. Рудолфс Балцерс (2019) — 9 (1+8) очков, 7 игр
Витолиньш превзошел Васильева, Знарка и Хартли
Сборная Латвии непрерывно выступает в высшем дивизионе с 1997 года. До ЧМ-2023 она четырежды играла в 1/4 финала и еще один раз была в топ-8.
На ЧМ-1997 под руководством Леонида Береснева сборная финишировала седьмой (победила в турнире за 7-12 места). А после расширения участников до 16 команд Латвия четыре раза доходила до 1/4 финала. На ЧМ-2000 с Харалдом Васильевым команда проиграла на этой стадии чехам (1:3), на ЧМ-2004 с Куртом Линдстремом — шведам (1:4), на ЧМ-2009 с Олегом Знарком — канадцам (2:4), на ЧМ-2018 с Бобом Хартли - вновь шведам (2:3).
На домашнем ЧМ-2023, наконец, случился долгожданный прорыв. Латвия с Харийсом Витолиньшем не только впервые пробилась в топ-4, но и завоевала бронзовые медали.
Достижения сборной Латвии на чемпионатах мира (высший дивизион)
1997 год - 7-е. 1998 год - 9-е. 1999 год - 11-е. 2000 год - 8-е. 2001 год - 13-е. 2002 год - 11-е. 2003 год - 9-е. 2004 год - 7-е. 2005 год - 9-е. 2006 год - 9-е. 2007 год - 13-е . 2008 год - 10-е. 2009 год - 7-е. 2010 год - 11-е. 2011 год - 13-е. 2012 год - 10-е. 2013 год - 11-е. 2014 год - 11-е. 2015 год - 13-е. 2016 год - 13-е. 2017 год - 10-е. 2018 год - 8-е. 2019 год - 10-е. 2021 год - 11-е. 2022 год - 10-е. 2023 год - ТРЕТЬЕ МЕСТО.
3-е место - 1 раз. 7-е место - 3 раза. 8-е место - 2 раза. 9-е место - 4 раза. 10-е место - 5 раз. 11-е место - 6 раз. 13-е место - 5 раз.
Рекорды сборной Латвии: победные серии и разгромы
Сборная Латвии по ходу турнира переписала сразу несколько рекордов.
Во-первых, установлен новый рекорд по количеству побед — семь. Максимум предыдущих чемпионатов мира — 4 победы (1997, 2009, 2018).
Во-вторых, победная серия из шести игр. Она началась в третьем туре, продлилась до четверьтфинала и оборвалась лишь в полуфинале. В 1997 и 2009 годах команда выиграла по четыре матча подряд.
Еще одно достижение — беспроигрышная серия из шести матчей. Это повторение рекорда ЧМ-1997. Но тогда было четыре победы и две ничьих (3:3 с Канадой и 1:1 со Швецией), а теперь только победы (две — в овертайме).
Победные серии Латвии на чемпионатах мира
2023 год — 6 матчей (с Чехией 4:3 ОТ, с Норвегией 2:1, со Словенией 3:2, с Казахстаном 7:0, со Швейцарией 4:3 ОТ, со Швецией 3:1).
1997 год — 4 матча (с Норвегией 6:3, с Германией 8:0, с Францией 6:2, со Словакией 5:4).
2009 год — 4 матча (со Швецией 3:2 бул, с Австрией 2:0, со Швейцарией 2:1 бул, с Францией 7:1).
2000 год — 3 матча (с Беларусью 6:3, с Россией 3:2, с Украиной 2:1).
2017 год — 3 матча (с Данией 3:0, со Словакией 3:1, с Италией 2:1).
Победная серия началась с Чехии, которая была единственной среди участников ЧМ-2023 командой, которую Латвия прежде никогда не побеждала — 10 поражений в 11 матчах (плюс 1:1 в 2006-м). Закрыть пробел помог домашний лед — 4:3 в овертайме.
Также по ходу серии Латвия одержала вторую победу над Швецией (при 15 поражениях), причем первую — в основное время и на стадии плей-офф. Прежде единственный успех был в 2009-м (3:2 по буллитам), дважды команда вылетала от шведов на стадии 1/4 финала — на ЧМ-2004 (1:4) и ЧМ-2018 (2:3).
На ЧМ-2023 Латвии удалось обыграть и еще одного неудобного соперника — Швейцарию. До сих пор Латвия не выигрывала у Швейцарии в основное время, зато побеждала по буллитам (2:1 в 2009-м), и в овертайме (2:1 в 2015-м и 4:3 в 2023-м). Кстати, до поражения от Латвии швейцарцы не проигрывали на групповых этапах ЧМ на протяжении 15 матчей.
В пятом туре группового этапа Латвия разгромила Казахстан со счетом 7:0. Это второй результат в списке самых крупных разгромом. Рекорд держится с дебютного ЧМ-1997 (8:0 над Германией).
В целом за 26 лет выступлений на высшем уровне в активе Латвии — 11 крупных побед. Пять раз команда громила соперников со счетом 5:0, дважды — по 7:1, по разу — со счетом 7:2, 8:2, 7:0 и 8:0. По два раза под горячую руку латвийских хоккеистов попадали немцы, норвежцы и казахстанцы, по разу — японцы, французы, украинцы, итальянцы и корейцы.
Самые крупные победы Латвии на чемпионатах мира
1997 год. Латвия — Германия 8:0
2023 год. Латвия — Казахстан 7:0
2001 год. Латвия — Япония 8:2
1999 год. Латвия — Норвегия 7:1
2009 год. Латвия — Франция 7:1
Сборная Латвии впервые прошла путь от первого до последнего дня ЧМ. В целом за 17 дней она провела 10 матчей - тоже рекордный показатель. Прежде максимум были 8 игр.
А 30 заброшенных шайб (в среднем - ровно по три за матч) - второй результат за все время выступлений в элите. Более результативно Латвия играла только в год дебюта - 37 голов в 8 играх.
В пассиве у Латвии на этом чемпионате мира — три поражения. Одно из них — от Словакии во втором туре (1:2). К слову, прежде словакам Латвия никогда не проигрывала на мировых первенствах (3 победы).
Еще дважды Латвия не справилась с Канадой (0:6 и 2:4). Причем стартовые 0:6 от „кленовых листьев“ — самая крупная неудача Латвии на чемпионатах мира с ЧМ-2018, когда были 1:8 от финнов (что не помешало тогда попасть в плей-офф). Наиболее крупно Латвия проиграла Канаде на домашнем ЧМ-2006 в Риге — 0:11.
Пока единственный раз канадцев удалось обыгрывать на старте ЧМ-2021 в Риге (2:0). Помимо этого была ничья в 1997 году (1:1), в остальных 13 случаях — поражения.
Самые крупные поражения Латвии на чемпионатах мира
2006 год. Латвия — Канада 0:11
2005 год. Латвия — Швеция 1:9
2015 год. Латвия — Швеция 1:8
2018 год. Латвия — Финляндия 1:8
2008 год. Латвия — Канада 0:7
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