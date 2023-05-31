Мнение
31.05.2023, 11:54

МНЕНИЕ | Горит Таллинн, горит Маарду: кто защитит жителей от мусорной мафии?

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Николай Дегтяренко
депутат Горсобрания Маарду, предприниматель
Николай Дегтяренко
Николай Дегтяренко
ФОТО: Личный архив автора

Создание свалок и центров опасных отходов рядом с населенными пунктами – преступление, а единственная причина, по которой это было сделано — жадность! Но выигрыш одних оборачивается гигантскими расходами при ликвидации ЧП и колоссальным ударом по благополучию жителей столицы и соседних волостей, пишет лидер Избирательного союза „Голос Маарду„ , депутат Горсобрания Маарду и предприниматель Николай Дегтяренко.

Здоровь жителей Таллинна и окрестных городов - под угрозой

Серьезные пожары в окрестностях Таллинна, в Маарду и Раэской волости напомнили нам о том, что Большой Таллинн и Харьюмаа в целом являются регионом с высокой плотностью населения, что приводит к большой антропогенной нагрузке на экологию. Очевидно, что население как в районе Большого Таллинна, так и в Харьюмаа в целом будет продолжать увеличиваться. В то же время Эстония является частью огромного глобального биоценоза. Поэтому нельзя лишний раз игнорировать происходящее в Таллинне и Харьюмаа: партии, политики и правительство должны обратить внимание на тяжелейшее положение в сфере охраны природы и высокие риски техногенных катастроф на Севере Эстонии. Расположенное в непосредственной близости от аэропорта, озера Юлемисте и жилых районов Таллинна, Маарду и волости Раэ открытое хранилище опасных отходов, где несколько раз случались крупные возгорания, свидетельствует о ротозействе властей города, призванных исключать такие происшествия. Здоровье людей поставлено под угрозу, в мэрии царит равнодушие, а бизнесмены, делающие деньги на хранении и переработке отходов, прикрывают свои интересы связями с политиками и чиновниками.

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