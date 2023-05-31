31.05.2023, 10:37
ВИДЕО | Лучшие моменты сборной Латвии на ЧМ-2023
ФОТО: | AFP
86-й чемпионат мира по хоккею среди мужских команд стал историей. Золотые медали в рекордный 28-й раз завоевали канадцы, серебро — у сборной Германии, а у Латвии — историческая бронза.
Передача Sporta Studija, которая выходит в эфир на Латвийском телевидении, подготовила ролик, посвященный прошедшему чемпионату мира, который принимали Рига и Тампере. В нем представлены самые яркие и эмоциональные моменты с участием сборной Латвии, которая впервые в истории завоевала медаль мирового первенства — бронзовую.
Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
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