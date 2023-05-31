ВИДЕО | Лучшие моменты сборной Латвии на ЧМ-2023

Передача Sporta Studija, которая выходит в эфир на Латвийском телевидении, подготовила ролик, посвященный прошедшему чемпионату мира, который принимали Рига и Тампере. В нем представлены самые яркие и эмоциональные моменты с участием сборной Латвии, которая впервые в истории завоевала медаль мирового первенства — бронзовую.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

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