Скандального нарвского художника задержали на 37 часов за намерение провести очередную антивоенную акцию

Полицейский патруль задержал Каштана в субботу 27 мая под мостом „Дружба“.

„При себе у меня имелся набор мелков, 5 уличных свечей и 10 алых гвоздик. Сказал, что хочу написать мелом на асфальте под мостом в Россию „Марiуполь“, „Буча“, „Краматорськ“, „Кременчук“, „Днiпро“, зажечь свечи и возложить по паре гвоздик в память о погибших мирных жителях Украины по аналогии со стихийно возникшим народным мемориалом перед Российским посольством в Таллинне. На этом допрос был окончен. Меня посадили за решётку на 37 часов“, - сообщил Каштан.

В длинном разъяснении в соцсетях Владимир обозначил свою антивоенную позицию и то, что он решил последовать примеру таллиннцев.

„В субботу в Таллинне был антивоенный митинг. Я не хочу каждый раз мотаться за 200 км чтобы выразить солидарность с Украиной и русским антивоенным сопротивлением. Решил последовать примеру и проявить гражданскую инициативу. Создать в Нарве мемориал в память о жертвах агрессии по примеру тех, что есть перед российскими посольствами в Таллинне и Риге. В обоих случаях они возникли стихийно и за это не наказывали. В Нарве нет ни посольства, ни консульства, зато есть наполовину российский мост. Давно думал о том, что его опора на променаде идеально подходит для своеобразной уличной галереи, посвящённой отношениям между Европой и Россией. К тому же променад – это что-то вроде нашего Невского проспекта, так что видимость темы в публичном пространстве города обеспечена“, - написал Каштан.

Все это Каштан попался объяснить патрульному полицейскому. Но полиция сочла это неприемлемым. И когда Владимир дал понять, что от акции не откажется, его попросили проехать в участок.

„Не знаю как в Таллинне, но в Нарве, пусть и не российского масштаба, но с отчётливо российским душком, полицейский произвол я-таки нащупал. Жму руку всем тем, кто мне об этом говорил. Да, в целом всё было корректно, лично мне не хамили, но вся эта история в целом, по-моему, дурно пахнет. Что скажете?“ - эмоционально обратился к своим подписчикам Каштан.