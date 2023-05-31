Скандального нарвского художника задержали на 37 часов за намерение провести очередную антивоенную акцию(21)
Владимир Каштан, известный в Нарве своими акциями, на днях провел 37 часов в полицейском участке. Об этом он написал на своей страничке в фэйсбуке. RusDelfi выяснил у полиции, почему они так жестко отреагировали на очередное намерение художника сообщить о своей антивоенной позиции с помощью разноцветных мелков, цветов и зажженных свечей.
Полицейский патруль задержал Каштана в субботу 27 мая под мостом „Дружба“.
„При себе у меня имелся набор мелков, 5 уличных свечей и 10 алых гвоздик. Сказал, что хочу написать мелом на асфальте под мостом в Россию „Марiуполь“, „Буча“, „Краматорськ“, „Кременчук“, „Днiпро“, зажечь свечи и возложить по паре гвоздик в память о погибших мирных жителях Украины по аналогии со стихийно возникшим народным мемориалом перед Российским посольством в Таллинне. На этом допрос был окончен. Меня посадили за решётку на 37 часов“, - сообщил Каштан.
В длинном разъяснении в соцсетях Владимир обозначил свою антивоенную позицию и то, что он решил последовать примеру таллиннцев.
„В субботу в Таллинне был антивоенный митинг. Я не хочу каждый раз мотаться за 200 км чтобы выразить солидарность с Украиной и русским антивоенным сопротивлением. Решил последовать примеру и проявить гражданскую инициативу. Создать в Нарве мемориал в память о жертвах агрессии по примеру тех, что есть перед российскими посольствами в Таллинне и Риге. В обоих случаях они возникли стихийно и за это не наказывали. В Нарве нет ни посольства, ни консульства, зато есть наполовину российский мост. Давно думал о том, что его опора на променаде идеально подходит для своеобразной уличной галереи, посвящённой отношениям между Европой и Россией. К тому же променад – это что-то вроде нашего Невского проспекта, так что видимость темы в публичном пространстве города обеспечена“, - написал Каштан.
Все это Каштан попался объяснить патрульному полицейскому. Но полиция сочла это неприемлемым. И когда Владимир дал понять, что от акции не откажется, его попросили проехать в участок.
„Не знаю как в Таллинне, но в Нарве, пусть и не российского масштаба, но с отчётливо российским душком, полицейский произвол я-таки нащупал. Жму руку всем тем, кто мне об этом говорил. Да, в целом всё было корректно, лично мне не хамили, но вся эта история в целом, по-моему, дурно пахнет. Что скажете?“ - эмоционально обратился к своим подписчикам Каштан.
Полиция в комментарии RusDelfi обращает внимание на законные основания проведения публичных акций и на то, что обычно правилами местных самоуправлений предусмотрено согласование мероприятия с Департаментом полиции и погранохраны.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви отметил, что в конкретном случае во время беседы с Владимиром выяснилось, что в день задержания он планировал организовать публичное мероприятие – выступление, которое должно было привлечь внимание общественности.
„В частности, планировалось создать мемориал в память о жертвах агрессии России. Такую деятельность можно счесть публичным мероприятием, правила проведения которых устанавливаются местным самоуправлением. Вышеназванное мероприятие не было согласовано с органами местного самоуправления или с Департаментом полиции и погранохраны.
Следует напомнить, что Владимир уже дважды попадал в поле зрения полиции при совершении аналогичных акций, которые закончились возбуждением дела о проступке из-за порчи чужого имущества. Кроме того, эти акции вызвали большой общественный резонанс и противоречивые эмоции. В субботу Владимир намеревался продолжить свою акцию без согласования, и поэтому полиция задержала его, поскольку, по нашей оценке, несогласованные акции такого характера могут поставить под угрозу жизнь и здоровье человека, который их проводит“, - прокомментировал RusDelfi Индрек Пюви, добавив, что полиция всегда занимается предотвращением конфликтных ситуаций.
„Необходимо учитывать, что поляризация общества зачастую приводит к крайне резкой реакции: здесь в качестве примера можно вспомнить нападение в общественном месте на молодого человека с украинским флагом 9 мая“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.