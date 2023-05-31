Правда ли, что папа Франциск оскорбился, получив в подарок от Зеленского „сатанинскую икону“?
В середине мая 2023 года в русскоязычном сегменте Telegram и ряде крупных СМИ распространилось сообщение о том, что папа римский якобы был крайне недоволен подарками президента Украины. Мы проверили, есть ли основания у таких утверждений.
Начиная с 17 мая российские СМИ опубликовали ряд материалов, в которых утверждается, что папа римский Франциск был оскорблён подарками президента Украины Владимира Зеленского. Подобные статьи вышли, например, в ТАСС, „Аргументах и фактах», на Lenta.ru. Заголовки варьировались от нейтральных («Зеленский и папа римский обменялись неудачными подарками“) до экспрессивных («СМИ: Зеленский нанёс оскорбление папе римскому своим подарком“). Суть всех публикаций сводилась к тому, что во время визита Зеленский подарил папе „икону Богоматери с закрашенным чёрной краской Христом-младенцем“, которая символизирует потерю украинских детей. Как сообщают авторы заметок в СМИ, Франциск якобы счёл такой подарок оскорбительным, поскольку „для всех христиан „потеря“ Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви“. Некоторые пользователи Facebook в тот же день назвали подарок Зеленского „адописной иконой“, обвинив его в сатанизме, а одна из многочисленных публикаций в LiveJournal вышла под заголовком „Зеленский подарил папе римскому изображение Астарты с Антихристом“ (Астарта — греческий вариант имени богини Иштар, тесно связанной с мифом об умирающем и возрождающемся боге. — Прим. ред.). В Telegram, по данным сервиса TGStat, сюжет наиболее широко распространился в период с 17 по 21 мая — в частности, постом канала „Украина.ру“ (394 000 просмотров на момент написания этого разбора) поделились телеведущие Владимир Соловьёв (280 000) и Артём Шейнин (102 000). Как и в Facebook, в Telegram подарок Зеленского также назвали „откровенным кощунством“ и „сатанизмом“, утверждая, что раньше так якобы писали чёрные (адописные) иконы: „Чёрные силуэты, ибо у зла нет лица, на красном фоне“.
Оскорблённый папа
13 мая 2023 года Владимир Зеленский встретился с папой Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. В ходе визита украинского лидера они обменялись подарками. Папа подарил президенту Украины символизирующую мир бронзовую оливковую ветвь, „Документ о человеческом братстве во имя мира во всём мире и сосуществования» (эту декларацию в 2019 году подписали Франциск и верховный имам Аль-Азхара, шейх Ахмед ат-Тайиб), микрокнигу о папском Statio Orbis от 27 марта 2020 года и „Энциклику о мире в Украине“. С некоторыми вариациями это более-менее стандартный набор, который папа вручает высокопоставленным гостям. Зеленский же передал Франциску стилизованные под иконы работы украинских художников: картину Алексея Ревики „Утрата, 2022-58“ (число 58 означает 58-й день войны, так художник маркирует картины из серии, которую пишет уже более года) и расписанную пластину от бронежилета с названием „Неопалимая“ художника Юрия Вакуленко.
Новости в российских СМИ от 13 мая были вполне нейтральны и пересказывали с разными акцентами публикацию на официальном сайте Vatican News. Подтекст подарков вполне ясен как со стороны папы, так и со стороны Зеленского: Франциск, осуждая войну и молясь о погибших украинцах, не заявляет о прямой поддержке Украины и говорит о необходимости мирного урегулирования конфликта, а работа Ревики, подаренная Зеленским, символически говорит о потерях страны (число 205 на картине символизирует 205 детей, погибших в результате боевых действий на момент написания „Утраты“ в апреле 2022 года), что является своего рода посланием „неопределившемуся“ папе.
Публикации о том, что привезённые в Ватикан произведения искусства „оскорбили“ понтифика, впервые появились только через четыре дня после визита Зеленского. Их первоисточник — комментарий левого публициста и бывшего сенатора Раньеро Ла Валле на сайте ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano, открыто занявшей весной 2022 года пропутинскую позицию. Ла Валле — ярый сторонник Франциска, в 2015 году он написал о папе книгу, а в 2022-м инициировал подписание открытого письма к понтифику с просьбой принять роль миротворца на переговорах между Москвой и Вашингтоном. Сам публицист открыто обвиняет НАТО в развязывании войны в Украине, регулярно критикует Владимира Зеленского и выступает против помощи Киеву со стороны Евросоюза.
Сам Ла Валле не присутствовал на встрече Зеленского и Франциска, также нет открытых свидетельств его тесного общения с папой в последние годы, которые могли бы косвенно указать на то, что автор колонки в Il Fatto Quotidiano мог знать об отношении понтифика к подаркам. Тем не менее в своём тексте публицист говорит о том, что „изображение Богородицы, подаренное Зеленским, отрицает распятого и воскресшего Христа“. Также Ла Валле допускает два фактологических искажения, которые затем и приведут российские СМИ и блогеров к „сатанизму“: в своём описании он соединяет черты двух подаренных понтифику работ в одну, утверждая, что картина „Утрата“ написана на пластине от бронежилета, и называет её иконой.
„Икона, написанная на пластине от бронежилета“ — звучит довольно неожиданно, но православный канон не ограничивает иконописца в выборе материала, на который будет наноситься изображение, и „бронеписные иконы“ отнюдь не выдумка. Например, 23 мая предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний освятил 12 икон, написанных на плитах от бронежилетов.
Эти иконы были написаны группой украинских художников „АртАрмор», которая уже некоторое время использует вместо холста бронепластины, переданные им с передовой, применяя в том числе иконописные техники и сюжеты. Подаренная понтифику „Неопалимая“ художника Вакуленко — одна из таких работ. Но освящённой она быть не могла по двум причинам: во-первых, чисто хронологически, во-вторых, все освящённые Епифанием иконы строго выдержаны в соответствии с православным каноном, чего нельзя сказать о работе Вакуленко. В строгом смысле иконой в принципе не может быть названа ни работа Вакуленко, ни работа Ревики, которая вообще является частью большой концептуальной серии, для которой иконопись — лишь один из мотивов.
Характерно, что Ла Валле не использует в тексте своей публикации слова „оскорблён“ или „оскорбительный“. Подарки Зеленского он называет лишь „ошибочными“, это отражено и в заголовке, который дословно переводится как „Зеленский ошибся даже с подарками для папы“. Утверждения об оскорблении Франциска, судя по всему, появились уже в более поздних пересказах колонки.
Ни сам папа, ни источники в Ватикане публично или анонимно не выражали недовольства подарками Зеленского. И „Утрата, 2022-58“, и „Неопалимая“ упомянуты в официальном отчёте о встрече и показаны в видеоролике на официальном канале Vatican News, при этом в описании на всех доступных языках сайта обе работы названы „произведениями искусства“. Все найденные нами публикации об оскорблённом папе на английском и итальянском языках ссылаются на Il Fatto Quotidiano или же являются переводами позднейших текстов российских СМИ. Судя по доступным в Сети публикациям, сильнее всего были задеты чувства самого Раньеро Ла Валле.
Итог: Неправда
Сатанинская икона
Сатанизм в подарках Зеленского 16 мая рассмотрел публицист Роман Голованов. С его подачи эта версия начала расходиться сперва в Facebook, после в блогах, а затем в Telegram и в СМИ. Вслед за Ла Валле Голованов также смешал два произведения в одно, и картина Ревики у него тоже оказалась „написанной на остатках бронежилета иконой“.
Публикации, последовавшие за постом Голованова, добавили к описанию эпитеты „адописная“ и „чёрная“.
При этом адописная и чёрная иконы — термины с конкретным значением. В фольклористике и искусствоведении адописная икона описывается как предмет чёрной магии. Якобы на изображение бесов и Сатаны (или любого другого адского сюжета) сверху наносится каноническое изображение, и человек, который молится такой иконе, думает, что молится святому или Богородице, а на самом деле возносит хвалу дьяволу. Существование адописных икон не имеет под собой достаточных доказательств и числится фольклористами по разряду мифов. Чёрными называют отнюдь не адописные иконы, а просто иконы, потемневшие от времени (соответственно, красными называют иконы после реставрации). Именно в этом смысле используется словосочетание „чёрная икона“, например, в описании обретения Русской православной церковью Державной иконы Богоматери. Коннотация чёрной иконы как сатанинской, судя по доступным данным и поиску в Национальном корпусе русского языка, — субкультурный новодел, маркетинговое изобретение для ценителей неоязыческой эзотерики и музыкальных жанров, так или иначе связывающих себя с демоническим началом.
Таким образом, утверждение о сатанинской сути работ украинских художников безосновательно. Перед нами череда искажений. Сперва одна из работ с отсылкой к иконописи называется в прессе иконой, затем два автора, российский и итальянский, поверхностно ознакомившись с описанием визита Зеленского к папе Франциску, смешивают две работы в одну, а под влиянием предвзятости и ряда суеверий блогеры рождают итоговый фантастический сюжет.
Итог: Неправда