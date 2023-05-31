Правда ли, что папа Франциск оскорбился, получив в подарок от Зеленского „сатанинскую икону“?

Начиная с 17 мая российские СМИ опубликовали ряд материалов, в которых утверждается, что папа римский Франциск был оскорблён подарками президента Украины Владимира Зеленского. Подобные статьи вышли, например, в ТАСС, „Аргументах и фактах», на Lenta.ru. Заголовки варьировались от нейтральных («Зеленский и папа римский обменялись неудачными подарками“) до экспрессивных («СМИ: Зеленский нанёс оскорбление папе римскому своим подарком“). Суть всех публикаций сводилась к тому, что во время визита Зеленский подарил папе „икону Богоматери с закрашенным чёрной краской Христом-младенцем“, которая символизирует потерю украинских детей. Как сообщают авторы заметок в СМИ, Франциск якобы счёл такой подарок оскорбительным, поскольку „для всех христиан „потеря“ Иисуса означает утрату Мессии и смысла существования самой церкви“. Некоторые пользователи Facebook в тот же день назвали подарок Зеленского „адописной иконой“, обвинив его в сатанизме, а одна из многочисленных публикаций в LiveJournal вышла под заголовком „Зеленский подарил папе римскому изображение Астарты с Антихристом“ (Астарта — греческий вариант имени богини Иштар, тесно связанной с мифом об умирающем и возрождающемся боге. — Прим. ред.). В Telegram, по данным сервиса TGStat, сюжет наиболее широко распространился в период с 17 по 21 мая — в частности, постом канала „Украина.ру“ (394 000 просмотров на момент написания этого разбора) поделились телеведущие Владимир Соловьёв (280 000) и Артём Шейнин (102 000). Как и в Facebook, в Telegram подарок Зеленского также назвали „откровенным кощунством“ и „сатанизмом“, утверждая, что раньше так якобы писали чёрные (адописные) иконы: „Чёрные силуэты, ибо у зла нет лица, на красном фоне“.