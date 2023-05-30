Умер нобелевский лауреат Харальд цур Хаузен. Он обнаружил вирусы, вызывающие рак шейки матки

Почти в начале карьеры цур Хаузена — в 1966 году — его пригласили на работу в отделении вирусологии Детской больницы Филадельфии, где изучали недавно открытый вирус Эпштейна — Барр. Как писал сам цур Хаузен, там довольно рано поняли, что этот вирус связан с лимфомой Беркитта (это правда так). Вернувшись в Германию, цур Хаузен продолжил изучать эту тему, однако со временем переключился на причину развития рака шейки матки, которая тоже, как считалось, могла заключаться в вирусе. Специалисты подозревали, что этот вид рака могут вызвать разные инфекционные агенты, в том числе вирус герпеса. Однако группа ученых под руководством цур Хаузена предположила, что рак шейки матки вызывает вирус папилломы человека — хотя в научном мире поддержки у них было мало. Проблема была в том, что этот вирус никак не могли выделить из образцов опухолей, хотя выделяли из обычных папиллом.

Постепенно, в том числе благодаря работе французских ученых под руководством Жерара Орта, стало понятно, что есть разные типы вируса папилломы человека и именно поэтому их не всегда получается выделить — ученые просто не знают, что именно искать. С конца 1970-х разные группы ученых стали открывать новые типы ВПЧ, которые, впрочем, не имели отношения к раку шейки матки.

В 1983 году группа цур Хаузена опубликовала статью о том, что обнаружила 16-й тип ВПЧ, в 1984-м — о том, что обнаружила 18-й тип. Либо один, либо другой удавалось найти в подавляющем большинстве исследуемых опухолей. Эти типы ВПЧ обнаруживали и в тканях, которые подверглись предраковым изменениям. Впоследствии выяснилось, что онкогенные типы ВПЧ вырабатывают белки — из-за этого клетки становятся бессмертными, чего в норме не должно быть, и это в конце концов приводит их к злокачественности.

В 2008 году Харальду цур Хаузену дали Нобелевскую премию по физиологии или медицине „за открытие вирусов папилломы человека, вызывающих рак шейки матки“.