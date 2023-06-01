Почему автобус постоянно опаздывает? Вся правда о пробках в Таллинне(24)
Юлия переехала а Таллинн в 2020 году из Беларуси и сейчас работает водителем городского автобуса в Таллинне. Также девушка ведет блог в YouTube о своей работе, а также о смежных профессиях. В этом выпуске Юлия расскажет, с какими трудностями приходится сталкиваться водителям автобусов в условиях пробок в Таллинне и ответит на вопрос, почему автобус постоянно опаздывает.
Не для кого не секрет, что сегодня в Таллинне идет строительство новой трамвайной линии, а также ремонт некоторых дорог и автобусных остановок. Из-за сложившейся ситуации в часы пик (и не только) на дорогах города - автомобильные пробки, которые, конечно же, влияют на точность прибытия общественного транспорта.
Почему же так получается - кто-то опаздывает на конечную на три минуты, а кто-то на 50 минут. Мне рассказывали, что и по полтора часа есть опоздания. Ребята, автобус пришел не потому что он не захотел! Он мог сломаться, застрять в пробке, впереди может произойти авария. Я вчера работала на одном маршруте и опоздала на конечную станцию на 9 минут. Почему? Потому что на „Космосе“ пробка, на „Виру“ пробка, в Копли - пробка. Везде пробки, и это - в час дня, когда по идее, транспорт должен приходить вовремя.
Уважаемые пассажиры, досмотрите это видео до конца, чтобы узнать почему сегодня автобусы постоянно опаздывают, и как мы иногда несколько кругов подряд не можем сходить на перерыв. Уважаемые водители, я призываю всех быть терпимее и вежливее, чтобы движение в нашей столице было культурным и безопасным.
Посмотреть видео полностью можно в плеере ниже.