Почему автобус постоянно опаздывает? Вся правда о пробках в Таллинне

Не для кого не секрет, что сегодня в Таллинне идет строительство новой трамвайной линии, а также ремонт некоторых дорог и автобусных остановок. Из-за сложившейся ситуации в часы пик (и не только) на дорогах города - автомобильные пробки, которые, конечно же, влияют на точность прибытия общественного транспорта.

Почему же так получается - кто-то опаздывает на конечную на три минуты, а кто-то на 50 минут. Мне рассказывали, что и по полтора часа есть опоздания. Ребята, автобус пришел не потому что он не захотел! Он мог сломаться, застрять в пробке, впереди может произойти авария. Я вчера работала на одном маршруте и опоздала на конечную станцию на 9 минут. Почему? Потому что на „Космосе“ пробка, на „Виру“ пробка, в Копли - пробка. Везде пробки, и это - в час дня, когда по идее, транспорт должен приходить вовремя.

Уважаемые пассажиры, досмотрите это видео до конца, чтобы узнать почему сегодня автобусы постоянно опаздывают, и как мы иногда несколько кругов подряд не можем сходить на перерыв. Уважаемые водители, я призываю всех быть терпимее и вежливее, чтобы движение в нашей столице было культурным и безопасным.

Посмотреть видео полностью можно в плеере ниже.