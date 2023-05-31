ОДИНОКИЙ СТРАЖ | Верный пес Сависаара до сих пор живет на хуторе Хундисильма

Рекс — 13-летний кобель немецкой овчарки — хорошо помнит своего хозяина, родившегося 31 мая 1950 года — ровно 73 года назад. Maaleht от лица Рекса рассказывает, как живется питомцу в одиночестве на хуторе Эдгара Сависаара.
Подожди, я мне нужно подняться.
Быстро не получится: я не молод, и мои старые кости дают о себе знать. Но, встав, я стою на лапах еще крепко.
Давайте знакомиться. Я Рекс, пес Сависаара — хозяина хутора Хундисильма.
Эдгар купил меня в 2011 году, и с тех пор я стою здесь на страже.
Весною в Хундисильма особенно хорошо.
Когда солнце уже пригревает и под деревьями от ветрениц белым-бело. И кукушки кукуют, и соловьи с ума сходят. Потом расцветает сирень, и наступает день рождения Эдгара: все поздравляют, едят вкусную еду и веселятся.
Так было до сих пор. А сейчас? Честно говоря, я не знаю, что будет с праздником в этом году. Уже 31 мая, а Эдгара все нет.