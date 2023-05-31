Сколько стоила реставрация самого старого отеля Нарвы?

В 1930-е годы перед Нарвой и Нарва-Йыэсуу стояла задача постройки современного отеля. Поток туристов всё возрастал, а современных гостиниц, которые способны были удовлетворить самых взыскательных туристов, не хватало.

В конце концов в Нарве решили не строить новый отель, а отреставрировать старый, самый старый отель Нарвы - Peterburg. Отель был не только самым старым в Нарве, но ещё и самым большим, он располагался на улице Виру в самом сердце Старой Нарвы.

Стоимость самого здания оценивалась в 25000 крон. На нижнем этаже после реконструкции должен был появится большой зал, бар, 5 приватных кабинетов и подсобные помещения. На втором этаже должны были расположится 15 шикарных номеров со всеми удобствами. Должно быть также построено центральное отопление. Второе крыло здания отводилось для кафе и кондитерского магазина. Ремонтные работы внутри здания оценивались в 50000 крон. По замыслу градоначальников необходимую сумму нужно было добавить к годовому городскому бюджету. Отель должен был быть готов не позднее начала туристического сезона 1936 года.

Нужно отметить, что здание отеля „Peterburg“ было построено в 1650 году и являлось старейшим сохранившимся каменным зданием в Нарве. Оно было построена на остатках фундамента и стен древнего монастыря, который располагался там с XV века и был назван в честь святой Девы Марии. От того монастыря осталась самая старая в Нарве церковь, которая после завоевания города Петром I в 1704 году была переименована в Спасо- Преображенский собор.

Дом был построен Лоренсом Нуменсом, который, между прочим, в свое время был бургомистром города Нарва. Во дворе этого дома был также монетный двор, где Лоренс Нуменс вместе со своим братом Левином чеканили шведский ёре с нарвским гербом. Это право было дано городу Нарва шведским королём Карлом XI в период расцвета торговли в городе Нарва. Монеты чеканились с 1670-1672 годы и были достоинством 1,2 и 4 ере. Дом Нуменса столетия спустя взяли под охрану, как значимый памятник старины.