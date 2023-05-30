Проект Тартуского университета „Таланты – в Тарту!“ открыл для Кай-Мелли дверь в будущее банковского дела

По словам Кай-Мелли, сложно было найти новые изобретательные решения. „Несколько предыдущих экспериментов потерпели неудачу, потому что люди этому не доверяют“, – вспоминает она. Поэтому команда взяла на себя задачу обучать людей. Совместно было предложено решение, согласно которому картина эстонского художника будет перенесена в NFT, а оригинал на бумаге – уничтожен. „Мы изучили возможности использования этого произведения в рамках обычных банковских услуг“, – говорит Кай-Мелли. Цель заключалась в том, чтобы потихоньку проложить банку путь к возможному будущему, когда будут начаты торги новыми активами.

Осенью участники проекта под руководством наставников приступили к обучению, во время которого им предстояло на основе реальной проблемы или будущего тренда создать собственную бизнес-идею. Из студентов сформировали команды, которые начали работать над темами, пока еще малоизвестными в обществе. Команде Кай-Мелли нужно было изучить возможности использования невзаимозаменяемых токенов, или NFT, на основе технологии блокчейна в банковской сфере. В качестве NFT вы можете предлагать в интернете, например, виртуальные фотографии, музыкальные произведения, недвижимость и т. д. Команда пришла к выводу, что основная проблема заключается в том, что эта область для многих является просто неизвестной.

„После школы мне было немного жаль, что не получилось создать свою ученическую фирму, и я определенно хотела получить этот опыт в университете“, – объясняет Кай-Мелли. По словам студентки, которая при поступлении в Тартуский университет выбрала экономическую специальность, предпринимательство интересовало ее уже давно. „Это очень широкая область, где нужны разные навыки: от публичных выступлений до анализа данных“, – описывает она. Также, по мнению Кай-Мелли, предпринимательство дает возможность сразу применить на практике полученные в университете знания, что, в свою очередь, повышает интерес к учебе.

Программа „Таланты – в Тарту!“ приглашает только что окончивших гимназию и поступивших в Тартуский университет молодых людей, отличившихся на олимпиадах или добившихся отличных результатов на государственных экзаменах или в университетских академических тестах. Кай-Мелли услышала о программе на дне открытых дверей Тартуского университета, где говорили о возможности участия в предпринимательском, научном проекте или проекте молодого педагога в дополнение к обычной учебе. Выпускницу Тюриской общей гимназии на тот момент больше заинтересовал первый вариант.

„Молодым людям, участвующим в проекте, предоставлена полная свобода действий: они могут решать проблемную задачу с той точки зрения, которая им подходит, так как эта тема и для банков является новой“, – говорит Кристина Лилло, руководитель отдела инноваций SEB. Самой большой для SEB ценностью вовлечения молодых людей в программу „Таланты – в Тарту!“ являются их творческие пути решения. Банк считает, что устойчивое будущее создает молодежь, поэтому целью является консультирование молодых по вопросам предпринимательства, обмен финансовыми знаниями и практические возможности для развития новых навыков.

Стоит выходить за рамки своей специальности

В Тартуском университете есть хорошие возможности для саморазвития: для студентов открыты все двери. Кай-Мелли советует молодым людям, которые этой весной собираются поступать в университет, меньше беспокоиться о выборе специальности. „В наши дни то, что вы изучаете, вас не ограничивает“, – говорит она. Независимо от специальности, Кай-Мелли призывает использовать все возможности, которые будут появляться в университете. По ее словам, переход в совершенно новую область предпринимательства в рамках программы „Таланты – в Тарту!“ открыл еще одну дверь, так как теперь она видит больше возможностей для карьерного роста в мире банковских информационных технологий.

Благодаря участию в предпринимательском проекте Кай-Мелли познакомилась со студентами-первокурсниками, обучающимися в других областях. „Кроме темы NFT, мы говорили и о наших учебных программах. Теперь я, например, имею неплохое представление о физиотерапии, математике и информационных технологиях“, – делится она впечатлениями. На сегодняшний день Кай-Мелли уже закончила программу предпринимательства, но до сих пор активно общается с товарищами по команде.

Кай-Мелли приглашает молодых людей, которые хотят заниматься чем-то интересным помимо университета, подать заявку на участие в программе. Участие в предпринимательском проекте дало ей возможность проверить себя в исследовании более сложных понятий и поиске связей. Все это нужно было делать на английском языке, что, по мнению студентки, тоже полезно. „По окончании проекта я чувствовала себя хорошо: выдержала и достигла чего-то нового“, – описывает Кай-Мелли. При этом студентка хвалит организаторские способности и наставничество SEB: по ее мнению, и то, и другое было на высоком уровне, а наставники всегда были готовы дать исчерпывающий совет.