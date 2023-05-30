Аниматоры, игры, концерт: в Ласнамяэ состоится благотворительная ярмарка

„Районную управу и школу по интересам IZUM связывает долгое и плодотворное сотрудничество. Посредством своей повседневной деятельности и проектов школа по интересам IZUM оказывает помощь и поддержку многим ребятам. Благотворительная ярмарка – отличная возможность помочь тем, кто в этом действительно нуждается, а также познакомиться с деятельностью школы по интересам IZUM“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В субботу, 3 июня, во дворе школы по интересам IZUM (ул. Выру, 11) состоится благотворительная ярмарка. Все вырученные на ярмарке средства пойдут на реабилитацию Алексея Горохова, имеющего диагноз ДЦП. На ярмарке можно будет приобрести различные предметы рукоделия, изготовленные работниками, учениками, родителями и партнерами школы по интересам IZUM.

Помимо ярмарки всех гостей ждет насыщенная развлекательная программа. Детей будут развлекать аниматоры, можно будет сделать аквагрим и принять участие в организованных во дворе школы играх. Кроме того, гостей ярмарки ждут групповые танцы, мастер-классы преподавателей школы и концертная программа учащихся школы досуга IZUM.

Для всех желающих будет организована экскурсия по школе, информационные пункты о деятельности школы и инфочас о лагерях IZUM, который начнется в 12 часов. На ярмарке будет проведен розыгрыш подарочных сертификатов со скидкой на услуги учебного центра IZUM.

Также у всех посетителей ярмарки будет возможность пожертвовать игрушки, подстилки и корм для собак приюту MTÜ Happy Family.

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