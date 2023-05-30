МНЕНИЕ | Очередь миротворцев у кремлевских ворот

„На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?“

Как, например, предпоследний диктатор Европы Александр Лукашенко. Пару месяцев назад он предложил объявить перемирие и остановить боевые действия в Украине. Без всяких предварительных условий. Будто война началась по недоразумению, которое можно легко разъяснить за столом переговоров.

Беларусский диктатор забавен в своих попытках сделать что-нибудь в публичной дипломатии. Его нигде не ждут, в приличные страны не пускают, и заявка на лавры миротворца — последняя попытка хоть как-то напомнить о себе.

Изголодался по славе и бывший президент США Дональд Трамп. Еще в сентябре он написал в своей соцсети Truth Social, обращаясь к России и Украине:

„Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?“

Вопрос, разумеется, повис в воздухе и остался без ответа.

По сообщению Wall Street Journal, спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время посещения на минувшей неделе европейских стран ратовал за перемирие между Россией и Украиной, но так, чтобы за Россией остался контроль над оккупированными территориями. Выгода Китая понятна: согласившись с оккупацией части Украины, почему бы мировому сообществу не смириться с оккупацией Тибета в прошлом и с захватом Тайваня в будущем?

Кто кому и что должен

В пятницу 26 мая Ли Хуэй прилетел в Москву и уже на следующий день МИД России публично выразил полное понимание китайской позиции. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью ТАСС перечислил ряд условий, при которых Россия согласится на прекращение войны.

Этих условий девять — семь конкретных и два мифических. Мифические условия невыполнимы по определению — как устранить то, чего нет? Но МИД РФ настаивает: „денацификация Украины“ и „устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России“. Будто это Украина напала на Россию, а не наоборот.