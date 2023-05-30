МНЕНИЕ | Очередь миротворцев у кремлевских ворот
Как остановить войну России с Украиной? Эта тема стала модной в международных отношениях. Кто только не записался в миротворцы, предлагая свое решение конфликта. Одни с затаенной заинтересованностью, другие — просто, чтобы быть услышанными, пишет журналист Александр Подрабинек для издания ВотТак.
„На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?“
Как, например, предпоследний диктатор Европы Александр Лукашенко. Пару месяцев назад он предложил объявить перемирие и остановить боевые действия в Украине. Без всяких предварительных условий. Будто война началась по недоразумению, которое можно легко разъяснить за столом переговоров.
Беларусский диктатор забавен в своих попытках сделать что-нибудь в публичной дипломатии. Его нигде не ждут, в приличные страны не пускают, и заявка на лавры миротворца — последняя попытка хоть как-то напомнить о себе.
Изголодался по славе и бывший президент США Дональд Трамп. Еще в сентябре он написал в своей соцсети Truth Social, обращаясь к России и Украине:
„Будьте стратегическими, будьте умными. Заключите сделку сейчас. Обе стороны нуждаются в этом и хотят этого. На карту поставлен весь мир. Я возглавлю группу?“
Вопрос, разумеется, повис в воздухе и остался без ответа.
По сообщению Wall Street Journal, спецпредставитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время посещения на минувшей неделе европейских стран ратовал за перемирие между Россией и Украиной, но так, чтобы за Россией остался контроль над оккупированными территориями. Выгода Китая понятна: согласившись с оккупацией части Украины, почему бы мировому сообществу не смириться с оккупацией Тибета в прошлом и с захватом Тайваня в будущем?
Кто кому и что должен
В пятницу 26 мая Ли Хуэй прилетел в Москву и уже на следующий день МИД России публично выразил полное понимание китайской позиции. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью ТАСС перечислил ряд условий, при которых Россия согласится на прекращение войны.
Этих условий девять — семь конкретных и два мифических. Мифические условия невыполнимы по определению — как устранить то, чего нет? Но МИД РФ настаивает: „денацификация Украины“ и „устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России“. Будто это Украина напала на Россию, а не наоборот.
Конкретные условия просты и незатейливы. ВСУ должны прекратить боевые действия. Украина должна отказаться от поставок западного вооружения. Украина должна разоружиться (это МИД РФ называет демилитаризацией). Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Украина должна, как выразился г-н Галузин, „признать новые территориальные реалии“, то есть покорно принять факт аннексии и не возмущаться. Украина должна придать русскому языку статус государственного. И наконец, Украина должна соблюдать „основные права человека, в том числе право на свободу вероисповедания“.
Последнее условие особенно примечательно: это требование исходит от страны, в которой дают немерянные сроки за комментарии в интернете и сажают в тюрьму Свидетелей Иеговы за совместное чтение Библии.
Военное положение, военная экономика, военная цензура
Для полноты картины МИД РФ должен был дополнить список требований еще двумя: восстановить все памятники советских и имперских времен, а также вернуть улицам и площадям украинских городов старые советские названия. Иначе никакому миру не бывать и война будет продолжаться.
Эти „условия мира“ похожи на насмешку. На самом деле они ясно определяют позицию Кремля. Все перечисленные требования, за исключением мифических угроз безопасности России, относятся целиком к внутренней жизни Украины. Кремль демонстрирует, что намерен диктовать соседнему государству, как ему жить и какой путь развития выбирать.
Этот тренд обозначился еще при Януковиче, который европейскому пути развития Украины предпочел российское покровительство. В результате Янукович потерял власть, а Украина — Крым.
Вероятно, в Кремле прекрасно понимают, что выдвинутые условия невыполнимы. Но это не беда, а возможно, именно на это и был расчет. Война важна Кремлю сама по себе, как самодостаточная ценность, как способ существования, как средство еще большего порабощения собственного народа. Военное положение, военная экономика, военная цензура, законы военного времени — чем можно еще надежнее сцементировать диктатуру и лишить граждан страны надежд на свободу?