МНЕНИЕ | Даниил Куракин: „Брак как союз мужчины и женщины - устаревшая догма“

Чем ближе тот день, когда Эстония присоединится к числу стран, принявших равенство брака, тем чаще я слышу о том, что наша страна якобы не готова, что эта тема поляризует общество, что требуется дискуссия чтобы что-то разъяснить. Все эти тезисы я слышу ровно столько, сколько тема узаконивания однополых отношений появляется в общественной повестке. И глядя на опыт наших соседей по Евросоюзу, я понимаю, что этот этап проходила, пожалуй, каждая страна перед принятием равенства брака и, я полагаю, все то же самое будет после.