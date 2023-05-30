МНЕНИЕ | Путин поперхнулся яйцом всмятку: в Москву вернулись дроны-бумеранги

Рано утром 30 мая 2023 года российская столица пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала российско-украинской войны. На этот раз до Москвы смогли долететь несколько десятков дронов. Три сумели атаковать жилые дома. Взрывы от работы ПВО слышались и над элитным пригородом Москвы – Барвихой, где находятся резиденции первых лиц страны. России еще раз продемонстрировали, что нет никакой „специальной военной операции“, а война пришла в Москву и никуда уходить не собирается.