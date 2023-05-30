Мнение
30.05.2023, 13:04

МНЕНИЕ | Путин поперхнулся яйцом всмятку: в Москву вернулись дроны-бумеранги

 
„Это удар по ощущению безопасности россиян“
Сергей Ковальченко
журналист
Сотрудник полиции охраняет территорию возле поврежденного многоэтажного жилого дома после сообщения об атаке беспилотника в Москве 30 мая 2023 года.
Сотрудник полиции охраняет территорию возле поврежденного многоэтажного жилого дома после сообщения об атаке беспилотника в Москве 30 мая 2023 года.
ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV | AFP/Scanpix

Аппараты, массово запущенные с территории Украины, пролетели Белгородскую, Курскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области и добрались до столицы. Значит, все осталось по-старому, российская ПВО как и раньше, дырявая, отмечает журналист Сергей Ковальченко.

Рано утром 30 мая 2023 года российская столица пережила самую масштабную атаку беспилотников с начала российско-украинской войны. На этот раз до Москвы смогли долететь несколько десятков дронов. Три сумели атаковать жилые дома. Взрывы от работы ПВО слышались и над элитным пригородом Москвы – Барвихой, где находятся резиденции первых лиц страны. России еще раз продемонстрировали, что нет никакой „специальной военной операции“, а война пришла в Москву и никуда уходить не собирается.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк оперативно прокомментировал этот налет на Москву, сказав, что Украина не имеет к нему отношения, но добавил, что, вероятно, туда прилетели умные „дроны-бумеранги“, которые были выпущены Россией по Киеву, но решили вернуться в родную гавань. И это логичное объяснение того, что произошло в Москве.

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