Для ребенка нет места в детском саду? Заявление в суд, два дня — и готово!(7)
В Таллинне и Тарту в очередях в детские сады стоят более тысячи детей. По закону место малышам в возрасте как минимум полутора лет должно быть предоставлено, но некоторым родителям, чтобы воспользоваться этой возможностью, приходится обращаться в суд. В том, как можно получить место в детском учреждении, разбирался Eesti Ekspress.
30-летняя Кадри (имя изменено — прим. ред.) из Тарту поставила своего сына в очередь в детский сад, когда ему было около шести месяцев. В списке были как частные, так и муниципальные учреждения, так как для тартусцев место и там, и там стоит одинаково.
Год спустя, то есть за неделю до того, как сыну Кадри должно было исполниться полтора года, места в детском саду у него все еще не было. Даже в частном.
Она написала городским властям. Но ответа не получила.