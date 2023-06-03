Для ребенка нет места в детском саду? Заявление в суд, два дня — и готово!

30-летняя Кадри (имя изменено — прим. ред.) из Тарту поставила своего сына в очередь в детский сад, когда ему было около шести месяцев. В списке были как частные, так и муниципальные учреждения, так как для тартусцев место и там, и там стоит одинаково.

Год спустя, то есть за неделю до того, как сыну Кадри должно было исполниться полтора года, места в детском саду у него все еще не было. Даже в частном.

Она написала городским властям. Но ответа не получила.

Кадри начала переживать, что места и вовсе не найдется, потому что предложение о месте в саду для ее первого ребенка, девочки, поступило примерно за месяц до того, как той исполнилось полтора года. Но теперь была тишина.