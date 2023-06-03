Эстонский Экспресс
03.06.2023, 08:00

Для ребенка нет места в детском саду? Заявление в суд, два дня — и готово!

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ОЧЕНЬ СЛОЖНО: Кадри и ее муж работали полный рабочий день, хотя у них был полуторагодовалый ребенок.
ОЧЕНЬ СЛОЖНО: Кадри и ее муж работали полный рабочий день, хотя у них был полуторагодовалый ребенок.
ФОТО: surowa | Shutterstock

В Таллинне и Тарту в очередях в детские сады стоят более тысячи детей. По закону место малышам в возрасте как минимум полутора лет должно быть предоставлено, но некоторым родителям, чтобы воспользоваться этой возможностью, приходится обращаться в суд. В том, как можно получить место в детском учреждении, разбирался Eesti Ekspress.

30-летняя Кадри (имя изменено — прим. ред.) из Тарту поставила своего сына в очередь в детский сад, когда ему было около шести месяцев. В списке были как частные, так и муниципальные учреждения, так как для тартусцев место и там, и там стоит одинаково.

Год спустя, то есть за неделю до того, как сыну Кадри должно было исполниться полтора года, места в детском саду у него все еще не было. Даже в частном.

Она написала городским властям. Но ответа не получила.

Кадри начала переживать, что места и вовсе не найдется, потому что предложение о месте в саду для ее первого ребенка, девочки, поступило примерно за месяц до того, как той исполнилось полтора года. Но теперь была тишина.

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