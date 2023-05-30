В Ласнамяэ предложили установить скульптуры котов. Старейшина района: это очень дорого, хотя выход есть!

„На выходных внимание общественности привлекла идея скульптора Тауно Кангро организовать в Ласнамяэ квест двадцати котов. Мы действительно обсуждали с Тауно Кангро эту идею чуть меньше года назад. Сама задумка креативная, и она, безусловно, привлекла бы в Ласнамяэ немало туристов и внимание к району в целом. К сожалению, нужно признать, что это очень дорогой проект, поскольку только на материалы одной скульптуры ушло бы несколько десятков тысяч евро“, - отметила старейшина.

Она сказала, что на момент не была готова серьезно заниматься предложенной идеей, так как экономическая ситуация в стране и так была плохое и такие большие инвестиции в искусство казались нерациональными. „Сегодня, когда экономическая ситуация в стране еще хуже, мы все (и люди, и местные власти) ждем новостей о том, какие налоги повысятся, как это отразится на нас, ряд городских проектов уже растянулись на несколько лет, а некоторые заморожены из-за многократного увеличения стоимости, а также потому, что сегодня мы видим необходимость вкладывать больше средств в социальную и образовательную сферы и поддержку людей, я не считаю рациональным управе начинать заниматься данным проектом“, - пояснила Юрченко.

При этом, по ее словам, совсем отказываться от идеи не надо и ее можно реализовать в рамках проекта „Народный бюджет“, который является хорошей возможностью для жителей подать свои предложения городу о том, как сделать городское пространство более комфортным и приятным. „Если в результате голосования жителей района проект получит бо́льшую поддержку, город должен будет реализовать его в ближайшие годы. В последние годы бюджет Ласнамяэ в рамках проекта „Народного бюджета“ составлял около 180 000 евро. За эти деньги можно было бы установить несколько кошек, что, на мой взгляд, было бы хорошим началом“, - отметила Юрченко и призвала вынести эту идею на голосование в рамках народного бюджета.

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