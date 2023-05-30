Саудовский клуб предложил Месси рекордный в истории спорта контракт

По данным источника, аргентинец склоняется к выбору саудовского клуба. При этом отмечается, что Месси также ждет выгодное предложение от „Барселоны“.



Месси летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента после истечения контракта с „Барселоной“. Соглашение 35-летнего аргентинца с „ПСЖ“ истекает в конце сезона.



В начале мая в испанской телевизионной программе El Chiringuito сообщили, что Месси согласился на переход в саудовский „Аль-Хиляль“, где будет зарабатывать $660 млн в год. Источник агентства AFP назвал „решенным вопросом“ переход Месси в саудовский клуб. Однако L'Equipe отмечала, что жена Месси Антонелла Рокуццо выступает против переезда в Саудовскую Аравию.



В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Он завоевал чемпионство в Лиге 1 и заработал свой 43‑й трофей в карьере, сравнявшись по этому показателю с бывшим игроком „Барселоны“ и сборной Бразилии Дани Алвесом.