Саудовский клуб предложил Месси рекордный в истории спорта контракт
Саудовский футбольный клуб „Аль-Хиляль“ предложил форварду французского „Пари Сен-Жермен“ Лионелю Месси двухлетний контракт, по которому он получит в общей сложности €1,2 млрд, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, отец футболиста Хорхе Месси, который является его агентом, принял предложение клуба из Эр-Рияда, однако окончательное решение о переходе остается за самим игроком. В случае подписания контракта Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, пишет РБК.
По данным источника, аргентинец склоняется к выбору саудовского клуба. При этом отмечается, что Месси также ждет выгодное предложение от „Барселоны“.
Месси летом 2021 года перешел в ПСЖ на правах свободного агента после истечения контракта с „Барселоной“. Соглашение 35-летнего аргентинца с „ПСЖ“ истекает в конце сезона.
В начале мая в испанской телевизионной программе El Chiringuito сообщили, что Месси согласился на переход в саудовский „Аль-Хиляль“, где будет зарабатывать $660 млн в год. Источник агентства AFP назвал „решенным вопросом“ переход Месси в саудовский клуб. Однако L'Equipe отмечала, что жена Месси Антонелла Рокуццо выступает против переезда в Саудовскую Аравию.
В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Он завоевал чемпионство в Лиге 1 и заработал свой 43‑й трофей в карьере, сравнявшись по этому показателю с бывшим игроком „Барселоны“ и сборной Бразилии Дани Алвесом.
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