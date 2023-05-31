Исследование: по дорогам Эстонии ежедневно ездит лишь половина от общего числа автомобилей
В Эстонии насчитывается множество автомобилей, которые не используются ежедневно. Использование автомобиля во многом зависит от места проживания его владельца. В сельской местности автомобили используются чаще, чем в крупных городах; в то же время половина от общего числа автомобилей в Эстонии не используется ежедневно, что выяснилось по результатам опроса, проведенного If Kindlustus.
Опрос показал, что 49 % эстонских автовладельцев пользуются своим автомобилем ежедневно, 19 % пользуются им 5-6 дней, 10 % – 3-4 дня, 9 % – 1-2 дня в неделю, а у 14 % такая надобность возникает реже одного раза в неделю.
Мужчины чаще садятся за руль своего автомобиля, при этом 56% из них проделывают это ежедневно. Среди опрошенных женщин таковых насчитывается 40%. Чаще других управляют автомобилем водители в возрасте от 35 до 44 лет; 58% этой возрастной группы управляют своим транспортным средством ежедневно. Реже остальных садятся за руль молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
По словам старшего технического эксперта If Kindlustuse по страховым случаям в прибалтийских странах Марион Мейус, согласно результатам опроса выяснилось, что наиболее часто пользуются своим автомобилем жители села, 58% из которых проделывают это ежедневно. В крупных городах этот показатель находится на уровне 40%.
„Вероятно, здесь играют роль потребности людей, расстояния и возможности общественного транспорта. Сельские жители проезжают за год на своих автомобилях гораздо больше километров, чем горожане. Именно место жительства чаще всего определяет, сколь часто используется автомобиль. Национальность, уровень образования или доходы не оказывают особого влияния на пользование автомобилем. На изменение частоты пользования автомобилем определенную роль оказала претерпевшая в последние годы перемены привычка работать в домашнем офисе, которая, очевидно, в большей степени касается горожан, располагающим выбором: поехать работать в офисе или нет. С другой стороны, селяне имеют бóльшую потребность в поездках вообще и, в том числе, на автомобиле в связи со своим местом жительства“, — пояснила Мейус.
Была отмечена и такая особенность: чем новее машина, тем чаще ею пользуются. Определенное значение имеет также тип двигателя автомобиля.
„Наибольшее количество ежедневно садящихся за руль своего автомобиля отмечено среди тех, чьи автомобили ездят на сжиженном газе (65%), сжатом газе (60%) и на дизельном топливе (54%), в то время как менее половины от общего числа водителей каждый день ездят на автомобилях с электрическим, бензиновым или гибридным двигателем. То есть автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями обычно пользуются те, кто вынужден больше ездить, вследствие чего за год у них отмечается максимальный пробег. Определенную роль в изменении потребности в поездках может играть – по крайней мере, временно – рост цен на топливо, что заставляет тщательно подумать о том, какие поездки будет разумно предпринять. В этом случае я вновь считаю, что это обстоятельство больше затрагивает горожан“, — подытожила Мейус.
Опрос показал, что по сравнению с другими странами Балтии жители Эстонии ездят на своих автомобилях реже, чем их южные соседи. 23% эстонских водителей садятся за руль своего транспортного средства 1-2 раза в неделю или реже. Наибольшее количество тех, кто проделывает это ежедневно, (56%) насчитывается в Литве.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек от каждой страны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.