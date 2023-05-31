Исследование: по дорогам Эстонии ежедневно ездит лишь половина от общего числа автомобилей

Опрос показал, что 49 % эстонских автовладельцев пользуются своим автомобилем ежедневно, 19 % пользуются им 5-6 дней, 10 % – 3-4 дня, 9 % – 1-2 дня в неделю, а у 14 % такая надобность возникает реже одного раза в неделю.

Мужчины чаще садятся за руль своего автомобиля, при этом 56% из них проделывают это ежедневно. Среди опрошенных женщин таковых насчитывается 40%. Чаще других управляют автомобилем водители в возрасте от 35 до 44 лет; 58% этой возрастной группы управляют своим транспортным средством ежедневно. Реже остальных садятся за руль молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

По словам старшего технического эксперта If Kindlustuse по страховым случаям в прибалтийских странах Марион Мейус, согласно результатам опроса выяснилось, что наиболее часто пользуются своим автомобилем жители села, 58% из которых проделывают это ежедневно. В крупных городах этот показатель находится на уровне 40%.

„Вероятно, здесь играют роль потребности людей, расстояния и возможности общественного транспорта. Сельские жители проезжают за год на своих автомобилях гораздо больше километров, чем горожане. Именно место жительства чаще всего определяет, сколь часто используется автомобиль. Национальность, уровень образования или доходы не оказывают особого влияния на пользование автомобилем. На изменение частоты пользования автомобилем определенную роль оказала претерпевшая в последние годы перемены привычка работать в домашнем офисе, которая, очевидно, в большей степени касается горожан, располагающим выбором: поехать работать в офисе или нет. С другой стороны, селяне имеют бóльшую потребность в поездках вообще и, в том числе, на автомобиле в связи со своим местом жительства“, — пояснила Мейус.

Была отмечена и такая особенность: чем новее машина, тем чаще ею пользуются. Определенное значение имеет также тип двигателя автомобиля.