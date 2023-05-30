ФОТО | Котов в нарвских садах отстреливают: работники приюта вынули из тела одного более пяти пуль

Это породило волну жалоб на приют, которые поступили в том числе в управу Нарвы.

„Госпожа Лариса Козырева, „директор приюта, “принципиально отказывается возвращать питомцев их владельцам, даже за деньги, которые она берет от всех жителей города Нарва, чьи питомцы так же случайно попали в приют... Большая просьба помочь вернуть питомцев хозяевам“, - написали в официальном письме в управу жители садового товарищества „Березка“.

В управе ответили, что в городе Нарва разрешено держать собаку или кошку в здании и в огороженной зоне. Владелец животного должен препятствовать тому, чтобы животное покидало территорию. Также собака или кошка должны иметь микрочип и быть зарегистрированы.

Сама Лариса Козырева подчеркивает, что коты из садов не кастрированы/не стерилизованы, у них нет чипа и они не находились под присмотром. „Кому понравится, когда соседский кот приходит в теплицу, и, простите, использует ее в качестве туалета“, - эмоционально говорит Козырева.

А на днях в приют поступили кошки, из которых ветеринарам пришлось вынимать... пули. И выловлены они были в садовых товариществах „Балтика“ и „Ивушка“, которые находятся друг от друга довольно далеко. При этом „Ивушка“ соседствует с „Березкой“, с которой у приюта и случился описанный выше конфликт.

„Из рыжего котика вынули более 5 пуль, многие из них - область живота. У нас возникло стойкое ощущение, что его тупо держали и просто по нему стреляли именно в живот, или я не знаю, как еще можно объяснить такое количество пуль в той области!“, - говорит Лариса, сопроводив свое возмущение подтверждающей фотографией в одной из групп помощи животным в социальных сетях.

Видео, в котором видно, как из кота достают пулю от пневматики, доступно по ссылке (Внимание! Его содержание может шокировать).