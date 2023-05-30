ФОТО | Котов в нарвских садах отстреливают: работники приюта вынули из тела одного более пяти пуль(1)
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Не так давно в Нарве разразился очередной „кошачий скандал“. Отловленных в садовых товариществах животных, среди которых были, по утверждению дачников, домашние, практически никому из тех, кто пришел просить своих кошек обратно, не вернули. Руководитель приюта, обслуживающего Нарву, Лариса Козырева, объяснила это тем, что место кошки - дома, на не на самовыгуле.
Это породило волну жалоб на приют, которые поступили в том числе в управу Нарвы.
„Госпожа Лариса Козырева, „директор приюта, “принципиально отказывается возвращать питомцев их владельцам, даже за деньги, которые она берет от всех жителей города Нарва, чьи питомцы так же случайно попали в приют... Большая просьба помочь вернуть питомцев хозяевам“, - написали в официальном письме в управу жители садового товарищества „Березка“.
В управе ответили, что в городе Нарва разрешено держать собаку или кошку в здании и в огороженной зоне. Владелец животного должен препятствовать тому, чтобы животное покидало территорию. Также собака или кошка должны иметь микрочип и быть зарегистрированы.
Сама Лариса Козырева подчеркивает, что коты из садов не кастрированы/не стерилизованы, у них нет чипа и они не находились под присмотром. „Кому понравится, когда соседский кот приходит в теплицу, и, простите, использует ее в качестве туалета“, - эмоционально говорит Козырева.
А на днях в приют поступили кошки, из которых ветеринарам пришлось вынимать... пули. И выловлены они были в садовых товариществах „Балтика“ и „Ивушка“, которые находятся друг от друга довольно далеко. При этом „Ивушка“ соседствует с „Березкой“, с которой у приюта и случился описанный выше конфликт.
„Из рыжего котика вынули более 5 пуль, многие из них - область живота. У нас возникло стойкое ощущение, что его тупо держали и просто по нему стреляли именно в живот, или я не знаю, как еще можно объяснить такое количество пуль в той области!“, - говорит Лариса, сопроводив свое возмущение подтверждающей фотографией в одной из групп помощи животным в социальных сетях.
Видео, в котором видно, как из кота достают пулю от пневматики, доступно по ссылке (Внимание! Его содержание может шокировать).
„Я не вижу никакого другого способа прекратить доступность „биоматериала“ для отработки навыков стрельбы, кроме как остановить любой самовыгул животных!“, - эмоционально формулирует свою мысль в разговоре с корреспондентом RusDelfi руководитель приюта Лариса Козырева. „Хочу, чтобы все поняли, что в любых конфликтных ситуациях, когда один сосед вызывает ловцов, а второй жалуется, что отловили его котика, я - на стороне животных! Это означает, что я как делала, так и буду продолжать делать свою работу вне зависимости от того, кто что пишет, кто что говорит и кто кем нас называет“.
Лариса еще раз напоминает всем дачникам и жителям частных домов, что обеспечить прогулки на свежем воздухе своим кошкам можно, соорудив на территории вольер или палисадник. „И обязательно чипируйте их и внесите в регистр, чтобы у вас была возможность доказать, что это ваше животное, а работникам приюта было бы легче найти хозяина“.
Самовыгул домашних животных запрещен правилами содержания
История нарвских котов, которые живут на дачах, стара, как мир. Многих животных привозят в начале сезона, а потом просто не забирают в город. Один из дачников рассказывает корреспонденту RusDelfi, что по соседству с его домом круглогодично живет кот, которого он подкармливает. „Хозяева уезжают в октябре, возвращаются в апреле. Они оставляют для кота еду, а я живу тут все время, мне покормить не сложно. Коту тут вольготно, не то, что в городе“, - делает он вывод.
С „вольготным содержанием“ категорически не согласны защитники животных и работники приюта, которые ежедневно сталкиваются с последствиями самовыгула. Кошки попадают под машину, на них (в сельской местности) охотятся лисы. Уж не говоря о том, что „сердобольные“ хозяева не считают нужным животных кастрировать, в результате чего такой вот живущий целый год на даче некастрированный кот по весне находит себе с десяток „невест“ - и бездомышей в садах летом становится раз в пять больше.
Менять мировоззрение хозяев приходится далеко не пряником. Именно поэтому руководитель Нарвского городского приюта не согласна возвращать животных хозяевам. С ней солидарны и городские чиновники, которые в ответ на жалобу дачников говорят, что есть четкие инструкции для того, чтобы доказать, что животное принадлежит вам: „Согласно правилам, бродячим животным является немаркированная или бесхозно гуляющая собака или кошка, которая находится за пределами территории, находящейся в собственности или пользовании владельца. Собака или кошка должны быть отмечены микрочипом, установленным лицензированным ветеринаром, и зарегистрированы в государственном регистре домашних животных (https://www.llr.ee/register/).