Не такой уж флегматичный? Ленивец из Таллиннского зоопарка ожил, встретив подружку

В прошлый четверг настало время, когда Тупсик и Васко, двупалые ленивцы зоопарка, смогли начать знакомиться друг с другом. Рано утром Васко погрузили в транспортную клетку, взвесили (он весит 5,4 кг) и отвезли в ареал обитания самочки по имени Тупсик и маленькой обезьянки - игрунки - в фойе эколого-образовательного центра.