29.05.2023, 21:55
Не такой уж флегматичный? Ленивец из Таллиннского зоопарка ожил, встретив подружку
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Ленивец Васко, самец, недавно переехавший в Таллиннский зоопарк, показал признаки оживления, когда ему позволили встретиться со своим сородичем-самкой.
В прошлый четверг настало время, когда Тупсик и Васко, двупалые ленивцы зоопарка, смогли начать знакомиться друг с другом. Рано утром Васко погрузили в транспортную клетку, взвесили (он весит 5,4 кг) и отвезли в ареал обитания самочки по имени Тупсик и маленькой обезьянки - игрунки - в фойе эколого-образовательного центра.
По словам обслуживающего персонала, Васко, который в карантинной комнате был настоящим ленивым животным и мало двигался, в новой среде обитания выдвинул ноги из-под живота и начал довольно неуклюже передвигаться.