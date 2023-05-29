Звери
29.05.2023, 21:55

Не такой уж флегматичный? Ленивец из Таллиннского зоопарка ожил, встретив подружку

 
Ленивец Васко
Ленивец Васко
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Ленивец Васко, самец, недавно переехавший в Таллиннский зоопарк, показал признаки оживления, когда ему позволили встретиться со своим сородичем-самкой.

В прошлый четверг настало время, когда Тупсик и Васко, двупалые ленивцы зоопарка, смогли начать знакомиться друг с другом. Рано утром Васко погрузили в транспортную клетку, взвесили (он весит 5,4 кг) и отвезли в ареал обитания самочки по имени Тупсик и маленькой обезьянки - игрунки - в фойе эколого-образовательного центра.

По словам обслуживающего персонала, Васко, который в карантинной комнате был настоящим ленивым животным и мало двигался, в новой среде обитания выдвинул ноги из-под живота и начал довольно неуклюже передвигаться.

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