ВИДЕО | Нарва: что еще вы забыли посмотреть и чему удивиться?

Нарва - самый восточный город Эстонии, в нем проживает около 87% русских людей. Как интересно провести один день в Нарве? Мы расскажем про самые интересные места, посетим отреставрированный замок Германа, прогуляемся по променаду, расскажем о двух церквях Нарвы, а также посетим Кренгольмскую мануфактуру - некогда самое масштабное предприятие Эстонии.

В первую очередь мы отправится в замок. Он, как и сам город Нарва, сильно пострадал в ходе Второй мировой войны. Мартовские бомбежки 1944 года и последующее завоевание Нарвы советской армией превратили замок в груду развалин. От башни „Длинный Герман“ остались только торчащие в небо остатки стен. В послевоенные годы строительство сконцентрировалось на восстановление Кренгольмской фабрики, а сам замок долгое время не восстанавливали. А в 1986 году наступило долгожданное событие - башню Нарвского замка и два флигеля открыли для посетителей.