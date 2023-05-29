Правда ли, что Валерия Новодворская — автор „Последнего письма“ с характеристиками Путина?

Политик, журналистка и общественный деятель Валерия Новодворская с начала 2000-х годов последовательно выступала против политики, проводимой Владимиром Путин ым, называя его „чудовищем“, „порождением мрака“ и „Сауроном“. Количество её статей и выступлений с критикой российского президента огромно. Тем не менее мы не нашли среди них ни одну, которая хотя бы отдалённо напоминала исследуемый текст. Своё последнее интервью Новодворская за несколько дней до смерти дала украинскому изданию „Гордон“ и подобными цитатами не отметилась. Также добавим, что Новодворская, хоть и попала в больницу в июле 2014-го в результате осложнения одного из хронических заболеваний, умерла скоропостижно и неожиданно, поэтому само существование якобы подготовленного ею „Последнего письма россиянам“ смотрится странно.

Более того, атрибуция Новодворской появляется под ним не ранее июля 2022 года, в первой половине того же года письмо ещё распространялось без автора. Самые же ранние случаи публикации текста в интернете приходятся на 14–15 сентября 2018 года, причём во всех ситуациях автором назван один и тот же человек — пользователь Facebook Александр Тверской. На своём сайте этот текст перепечатал украинский канал ATR (сегодня запись удалена), а старейшая из доступных сейчас публикаций появилась в Facebook 14 сентября в 15:00 по московскому времени и содержала скриншоты поста Тверского. На этих скриншотах Новодворская не упоминается, мысли излагаются от имени пользователя, а текст несколько отличается от того, что ходит по соцсетям в последние годы.