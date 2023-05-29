Правда ли, что Валерия Новодворская — автор „Последнего письма“ с характеристиками Путина?
По Сети гуляет текст, который преподносится как словесный портрет российского президента, составленный известным общественным деятелем и политиком. Мы проверили, действительно ли его автор — Валерия Новодворская.
В довольно объёмном тексте, представляющем собой попытку детального психологического портрета, российский президент назван „патологическим лжецом“ и „садистом“ с „неадекватной самооценкой“ и „низким интеллектом“. Полный уничижительных характеристик текст обычно озаглавлен как „Последнее письмо россиянам“ Валерии Новодворской — политика праволиберального толка, скончавшейся в 2014 году.
„Письмо“ активно разошлось по соцсетям. В частности, в Facebook его распространили пользователи и сообщества: Петро С. Балог (17 000 репостов на момент написания этого разбора), Светлана Мятлик (5900), „Антиватник» (1500), „Art-Протест» (1500), „Шалом, наш Израиль!» (1400), „За нашу — вашу жизнь» (540) и Иван Сторчак (411). В Twitter наиболее популярными стали посты пользователей Уинстон Черчилль (562 ретвита) и Andrey Smetanenko (385). Распространился текст и в „Одноклассниках».
Политик, журналистка и общественный деятель Валерия Новодворская с начала 2000-х годов последовательно выступала против политики, проводимой Владимиром Путиным, называя его „чудовищем“, „порождением мрака“ и „Сауроном“. Количество её статей и выступлений с критикой российского президента огромно. Тем не менее мы не нашли среди них ни одну, которая хотя бы отдалённо напоминала исследуемый текст. Своё последнее интервью Новодворская за несколько дней до смерти дала украинскому изданию „Гордон“ и подобными цитатами не отметилась. Также добавим, что Новодворская, хоть и попала в больницу в июле 2014-го в результате осложнения одного из хронических заболеваний, умерла скоропостижно и неожиданно, поэтому само существование якобы подготовленного ею „Последнего письма россиянам“ смотрится странно.
Более того, атрибуция Новодворской появляется под ним не ранее июля 2022 года, в первой половине того же года письмо ещё распространялось без автора. Самые же ранние случаи публикации текста в интернете приходятся на 14–15 сентября 2018 года, причём во всех ситуациях автором назван один и тот же человек — пользователь Facebook Александр Тверской. На своём сайте этот текст перепечатал украинский канал ATR (сегодня запись удалена), а старейшая из доступных сейчас публикаций появилась в Facebook 14 сентября в 15:00 по московскому времени и содержала скриншоты поста Тверского. На этих скриншотах Новодворская не упоминается, мысли излагаются от имени пользователя, а текст несколько отличается от того, что ходит по соцсетям в последние годы.
Оригинальный пост Тверского, судя по временным отметкам в перепечатках, появился тоже 14 сентября, но на сегодняшний момент ни эта запись, ни вся страница автора не доступны, хотя, судя по веб-архиву, когда-то Александр активно размещал публикации.
Александр Тверской — не обычный пользователь Facebook, это российский блогер и журналист, получивший известность своей резкой критикой Кремля. Его публикации часто перепечатывались на российских («Каспаров.ru») и украинских («Гордон», Obozrevatel) ресурсах. Facebook неоднократно блокировал аккаунты Тверского, после чего он ушёл в Telegram, однако сегодня его канал @tverskoyaa также не действует. В 2018 году, по некоторым данным, Тверской переехал в Украину, где стал фигурантом сомнительного скандала, связанного со сбором пожертвований от читателей. В последние годы блогер перестал публиковать свои тексты в каких-либо социальных сетях.
Тем не менее цитаты из старых постов Тверского и в наши дни активно расходятся по Рунету. „Проверено“ уже писало о другом тексте блогера, который потом стали выдавать за антимилитаристское эссе под названием „Наша победа“ за авторством шоумена Дмитрия Нагиева. Так же и в этом случае „Портрет Путина“ не имеет никакого отношения к Валерии Новодворской.
Итог: Неверная атрибуция цитаты