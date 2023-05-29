Звери
29.05.2023, 19:30

ФОТО | Медведь с Хийумаа снова попал в объектив камеры: с ним все в порядке

 
Медведь с Хийумаа.
Медведь с Хийумаа.
ФОТО: Jahimeeste rajakaamera foto | Erakogu

Вечером 28 мая медведь с Хийумаа снова попал в объектив камеры на землях охотничьего общества „Тахкуна“, сообщает Эстонское общество охотников.

.По словам местных охотников, это лучшая фотография медведя, обосновавшегося на Хийумаа. Заметили здесь животное в прошлом году. Тогда это были в основном медвежьи следы, но имеются и некоторые размытые изображения самого медведя.


Теперь стало ясно, что косолапый благополучно пережил на Хийумаа зиму и хорошо упитан. Насколько известно, пчелам и домашним животным он не докучал.

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