ФОТО | Медведь с Хийумаа снова попал в объектив камеры: с ним все в порядке

.По словам местных охотников, это лучшая фотография медведя, обосновавшегося на Хийумаа. Заметили здесь животное в прошлом году. Тогда это были в основном медвежьи следы, но имеются и некоторые размытые изображения самого медведя.



Теперь стало ясно, что косолапый благополучно пережил на Хийумаа зиму и хорошо упитан. Насколько известно, пчелам и домашним животным он не докучал.

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