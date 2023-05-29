Окунитесь в зелень Пылвамаа!
Если вы любите природу и походы и ищете приключений, Пылвамаа – именно то, что вам нужно. Любитель природы найдет здесь много нетронутой природы: могучие леса, сверкающие озера и прекрасные виды, предлагающие множество возможностей для активного отдыха. Отличительная черта продуктов и услуг Пылвамаа - это чистое качество и рациональное использование ресурсов, а на гербе красуется бобр, который живет и действует только в чистой среде.
Для любителей природы
Живописная Таэваскода, безусловно, сблизит вас с природой, где в центре туризма и отдыха Taevaskoja можно полазить по тропе приключений на высоте около девяти метров, отправиться в поход на каноэ или самокатах. Первозданная и дикая река Ахья окружена красивым природным ландшафтом, ее великолепные обнажения песчаника, в том числе Суур и Вяйке Таэваскода, с незапамятных времен привлекают внимание людей, а сама река Ахья – рай для каноэ- и байдарочников. Летом на романтическом судне можно поплыть на остров Саэсаар.
Природный резерват Меэникунно в южной части Пылваского уезда — это популярное место отдыха среди любителей природы и путешественников. Разнообразный болотный ландшафт Меэникунно – место обитания многих охраняемых растений, животных и птиц. Он относится к важным орнитологическим территориям европейского значения сети Natura 2000.
Вокруг Меэникунно раскинулись песчаные и солнечные сосновые леса, где в благоприятные годы можно найти в изобилии грибы, чернику, бруснику и землянику. Со смотровой вышки Лийпсааре открывается вид на безлесное болото и острова. Обязательно стоит совершить прогулку по болоту по туристической тропе, которая начинается от залитых светом сосен Лийпсааре, проходит через лесистое и безлесное болото, острова и лакунные озера и ведет в Камарусемяэ – место с видом на миллион сосен и на самые красивые закаты в мире. По обеим сторонам болота расположены туристические хижины и места для пикника, а сам район богат диковинками!
В районе Илуметса озорные деревянные черти привлекают внимание к метеоритным кратерам. Самый большой из них, Пыргухауд, имеет ширину 80 метров и десяток метров в глубину. По легенде, черти ходят сюда, чтобы мыть золото. В долине Оотсипалу возвышается самая высокая в мире сосна обыкновенная (Pinus sylvesteris) – 46,6 метра.
Поднять дух и здоровье можно на этих красивых пешеходных и учебных тропах:
Походная тропа Таэваскода
Тропа с муравейниками Кийдъярве
Тропа здоровья Спортивно-оздоровительного центра Маммасте
Походная тропа по болоту Меэникунно
Пешая тропа и набережная-променад Мехикоорма
Учебная тропа лесоводства RMK Лаари
Учебная тропа RMK Нохипало
Учебная тропа RMK Ройупалу
Походная тропа RMK Tиллеору
Учебная тропа RMK Валгесоо
Тропа RMK Воорепалу Пыргурада
Красивые природные ландшафты и романтические хутора
В дополнение к пешим или велосипедным прогулкам особые впечатления предлагает, конечно, Postitee («Почтовый тракт“), известный как один из самых увлекательных участков дорог в Эстонии. Его также называют „опьяняющим“ Почтовым трактом.
Он начинается на дороге Тарту–Пылва на перекрестке Лийва и проходит через несколько интересных мест, таких как Ихамару, Карилатси, Тиллеору и Пускару. Дорога, окаймленная прекрасными пейзажами и романтичными хуторами, ухабистая и узкая, доставляет путешественникам поистине нервические моменты. Она проходит мимо бывших харчевен и мостов, где обязательно стоит остановиться. Отпускники могут отдохнуть на пешеходных тропах или на теплом озере Палоярве.
„Почтовый тракт“ идеально подходит как для маленьких компаний, так и для больших групп. В этом регионе стоит посетить Пылваский музей крестьянства. В музее можно увидеть старинные школьные и деревенские постройки, сельскохозяйственную технику и предметы быта. Здесь также часто проходят интересные мероприятия и тематические дни. Кроме того, одно из главных событий Пылвамаа – проходящий здесь в августе Экофестиваль.
Откройте для себя природные хутора
В непосредственной близости от пылвамааского „Почтового тракта“ находится природный хутор Калда, который удивляет посетителей своей простотой и умиротворяющей атмосферой. Экотуристический хутор предлагает покой, а хозяйка готовит вкусные заготовки и выпечку из местных продуктов, черпая вдохновение в блюдах своего детства. Важно учитывать основанность на традициях, и в меню преобладают старые добрые деревенские продукты и простота. Хуторской огород, где собирают сезонные плоды, отлично способствует приготовлению этих блюд. Все это делает природный хутор Калда настоящей жемчужиной Пылвамаа.
Аналогичный опыт предлагает природный хутор Сювахавва. На „хуторе образа жизни“ выращивают чай и травы, а также вяжут вещи из собачьей шерсти. Посетители могут переночевать в гостевом доме или поставить палатку на территории хутора и принять участие в различных экскурсиях и мастер-классах. У природного хутора также есть кафе, предлагающее попробовать блюда, где используются овощи и ягоды, выращенные в собственном саду хутора. Природный хутор Сювахавва известен своей экологически чистой и устойчивой деятельностью, а также отмечен соответствующими наградами. Цель хутора – предлагать гостям уникальный и аутентичный опыт и знакомить их с образом жизни, дружественным к природе.
Отдыхайте с удовольствием
Тот, кто сыт активностями долгого дня, может отдохнуть в отеле Pesa с международным эко-знаком. Он предлагает комфортабельные номера в самом центре Пылва, а персонал по желанию гостя может дать рекомендации для осмотра окрестностей. В отеле есть мини-спа Sõstar, где после долгого активного дня можно расслабиться в сауне или джакузи. Кроме того, у отеля отличное расположение – он находится недалеко от нескольких достопримечательностей, в том числе музея Karilatsi и туристической тропы Таэваскоя.
Совмещайте работу и отдых
Если вы хотите совместить работу и отдых, удобный вариант удаленной работы на природе предлагает Kupland. Это инновационная сеть, объединяющая возможности размещения в Пылвамаа, Вырумаа и Валгамаа, которые предлагают возможности удаленной работы.
Бывают ситуации, когда у детей каникулы или спутник жизни в отпуске, а работу делать надо. Переночевать и позавтракать вы можете вместе, а на время работы вам будет предложена эргономичная среда, а остальным членам семьи – возможности провести время в Юго-Восточной Эстонии.
Удаленность от городской суеты помогает сосредоточиться на важных вещах, которые обычно теряются в повседневной жизни. Гарантированы достаточно большой стол, удобное сиденье, хороший интернет, дополнительный монитор, достаточное количество розеток, возможность вывода на печать и еда. Внимание также уделено хорошему освещению и приятной температуре на удаленных рабочих местах. Чай-кофе можно приготовить на месте или купить. И самое главное – быстрое интернет-соединение! При этом всего в шаге от зелени и природы.
Варианты удаленной работы Kupland – отличный вариант, который позволяет сотрудникам лучше планировать свое время и больше наслаждаться жизнью, сочетая отпуск с вдохновляющей зеленой рабочей средой.
Если вы ищете тишины и покоя, красивой природы и возможности убежать от городского шума, вас ждет зеленый Пылвамаа с его лесными тропами, озерами и достопримечательностями. Благодая современному жилищу можно работать в удобной и инновационной удаленной рабочей среде, а затем снова погружаться в зелень.
Узнайте больше о Пылваском уезде на www.polvamaa.ee.