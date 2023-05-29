Окунитесь в зелень Пылвамаа!

В районе Илуметса озорные деревянные черти привлекают внимание к метеоритным кратерам. Самый большой из них, Пыргухауд, имеет ширину 80 метров и десяток метров в глубину. По легенде, черти ходят сюда, чтобы мыть золото. В долине Оотсипалу возвышается самая высокая в мире сосна обыкновенная (Pinus sylvesteris) – 46,6 метра.

Вокруг Меэникунно раскинулись песчаные и солнечные сосновые леса, где в благоприятные годы можно найти в изобилии грибы, чернику, бруснику и землянику. Со смотровой вышки Лийпсааре открывается вид на безлесное болото и острова. Обязательно стоит совершить прогулку по болоту по туристической тропе, которая начинается от залитых светом сосен Лийпсааре, проходит через лесистое и безлесное болото, острова и лакунные озера и ведет в Камарусемяэ – место с видом на миллион сосен и на самые красивые закаты в мире. По обеим сторонам болота расположены туристические хижины и места для пикника, а сам район богат диковинками!

Природный резерват Меэникунно в южной части Пылваского уезда — это популярное место отдыха среди любителей природы и путешественников. Разнообразный болотный ландшафт Меэникунно – место обитания многих охраняемых растений, животных и птиц. Он относится к важным орнитологическим территориям европейского значения сети Natura 2000.

Живописная Таэваскода , безусловно, сблизит вас с природой, где в центре туризма и отдыха Taevaskoja можно полазить по тропе приключений на высоте около девяти метров, отправиться в поход на каноэ или самокатах. Первозданная и дикая река Ахья окружена красивым природным ландшафтом, ее великолепные обнажения песчаника, в том числе Суур и Вяйке Таэваскода, с незапамятных времен привлекают внимание людей, а сама река Ахья – рай для каноэ- и байдарочников. Летом на романтическом судне можно поплыть на остров Саэсаар.

Красивые природные ландшафты и романтические хутора

В дополнение к пешим или велосипедным прогулкам особые впечатления предлагает, конечно, Postitee («Почтовый тракт“), известный как один из самых увлекательных участков дорог в Эстонии. Его также называют „опьяняющим“ Почтовым трактом.

Он начинается на дороге Тарту–Пылва на перекрестке Лийва и проходит через несколько интересных мест, таких как Ихамару, Карилатси, Тиллеору и Пускару. Дорога, окаймленная прекрасными пейзажами и романтичными хуторами, ухабистая и узкая, доставляет путешественникам поистине нервические моменты. Она проходит мимо бывших харчевен и мостов, где обязательно стоит остановиться. Отпускники могут отдохнуть на пешеходных тропах или на теплом озере Палоярве.

„Почтовый тракт“ идеально подходит как для маленьких компаний, так и для больших групп. В этом регионе стоит посетить Пылваский музей крестьянства. В музее можно увидеть старинные школьные и деревенские постройки, сельскохозяйственную технику и предметы быта. Здесь также часто проходят интересные мероприятия и тематические дни. Кроме того, одно из главных событий Пылвамаа – проходящий здесь в августе Экофестиваль.

Откройте для себя природные хутора

В непосредственной близости от пылвамааского „Почтового тракта“ находится природный хутор Калда, который удивляет посетителей своей простотой и умиротворяющей атмосферой. Экотуристический хутор предлагает покой, а хозяйка готовит вкусные заготовки и выпечку из местных продуктов, черпая вдохновение в блюдах своего детства. Важно учитывать основанность на традициях, и в меню преобладают старые добрые деревенские продукты и простота. Хуторской огород, где собирают сезонные плоды, отлично способствует приготовлению этих блюд. Все это делает природный хутор Калда настоящей жемчужиной Пылвамаа.