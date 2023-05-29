Природная красота Отепя и приграничного Валгa
Валгамаа – это место, где можно насладиться живописными видами Отепя, спортивными и другими летними мероприятиями, а также окрестностями Валга, полными неизведанных сокровищ и приграничной первозданности. Одно из них – увлекательный мультикультурный город Валга. Уникальные города-двойняшки Валга/Валка соединяют культурное пространство Эстонии и Латвии, предлагая радость открытий и маленьким, и взрослым.
Чарующая природа
Пешеходные тропы национального парка Карула, которые вьются вокруг 60-ти озер, очень подходят для самостоятельного изучения природы. Для начала можно попробовать учебную тропу Эхиярви, которая знакомит с бывшими дорогами, возрождает луговую тропу, береговую тропу Эхиярви, пешеходную, а также лесную и конную тропу. Идеальное место для наблюдения за природой и птицами – деревянная смотровая вышка Теллингумяэ высотой 28 метров, с которой открывается прекрасный вид на извилистые ущелья Мустйыэ. От вышки также начинаются пешеходная и велосипедная дорожки вокруг Теллингумэ.
В Отепяэском природном парке есть и тропы, где можно наматывать километры: например, походная тропа Пюхаярве, огибающая озеро Пюхаярв, или ее более короткая версия – прогулочная тропа Мурруметса. На тропе Кяэрику можно прогуляться вокруг озера Кяэрику, отправиться на туристическую тропу Кеккозе или, например, покорить Сейнамяги. А со смотровой вышки Харимяэ открываются виды на купола Отепяэского природного парка. В дополнение к пешеходным тропам спортивный центр Kääriku предлагает широкий спектр мероприятий: от легкой атлетики до различных игр с мячом, летних соревнований по волейболу, сауны и открытого бассейна.
А если в рамках природного туризма вы хотите ощутить немного романтики, озеро Пюхаярв подходит как для самостоятельных приключений на лодке, так и для походов с гидом. Более азартные любители приключений могут взять на себя покорение озер Коорасте.
Поездка на скутере по пешеходным тропам Пюхаярве теплым летним вечером, хоть вокруг озера Пюхаярв, может стать совершенно новым опытом.
Приключения-развлечения
Если вас влекут острые впечатления и вам нужен взрыв активности каждый час, отправляйтесь со своими деятельными спутниками в сторону Отепя. Причин этому несколько, и в основном они носят спортивный характер.
Поездка на скутере в теплом летнем воздухе по туристическим тропам Пюхаярве, хоть вокруг озера Пюхаярв, может стать совершенно новым опытом. Или прокатитесь по склонам горы Вяйке Мунамяги на горном велосипеде!
Вяйке Мунамяги – место не только для зимних развлечений. Летом центр и кресельный подъемник открыты как для туристов, так и для велосипедистов. Munaka Bike & Hike может стать именно тем, что ваши подростки сочтут самым ярким событием этого лета.
Спортивный центр Tehvandi – это современный рай для активного отдыха среди прекрасной природы, с трассой для горных велосипедов, диск-гольфом и смотровой площадкой К-90. Ничуть не уступает Отепяэский парк приключений с длинными и высокими „воздушными поездками“ по исторической долине Линнамяэ впечатляющей протяженности – 300 и 350 м. На Линнамяэ находятся руины орденского замка 12–13 столетия, откуда открывается прекрасный вид на окрестности Отепя.
Или жаждете адреналина и острых ощущений? Sangaste Safari организует приключения off-road для крупных и небольших групп, а также предлагает блюда местной кухни.
Вдохновляющие удовольствия
Вы любите очаровательные естественные впечатления? Тогда стоит поискать самый северный в мире виноградник с террасами, который укрылся между живописными куполами Отепя!
Винный погреб Муримяэ – место, где члены семьи и веселые собаки любезно знакомят гостей со своим опытом виноделия и с подлинными винными впечатлениями в земном раю.
Винный погреб Муримяэ – место, где члены семьи и веселые собаки любезно знакомят гостей со своим опытом виноделия и с подлинными винными впечатлениями в раю на земле. После дегустации местных вин там же можно и переночевать.
Ресторан в итальянском стиле Vidrike Külamaja уже сам по себе стал в Отепя легендой, а в лесах Валгамаа также можно найти своеобразный бар Leno Taco. По предварительному бронированию вкусовые впечатления дарит и ресторан Kolm sõsarat в Люллемяэ.
Впечатления, свойственные Году бани, предлагают баня по-черному Toidupada, центр отдыха Sokka и хутор Vahi.
Лето, полное впечатлений
В этом сезоне пляж озера Пюхаярв обрел новый облик, пройдут в этом году и традиционные летние мероприятия Pühajärve Jaanituli и исторический фестиваль Retrobest. Будут и наши, и зарубежные звезды, как новички, так и динозавры. А когда большие вечеринки и фестивали минуют, берег озера облюбуют поклонники спорта, ведь потом проходит 42-й Пюхаярвеский забег и парковый триатлон.
В июле стоит непременно посетить фестиваль роз в Каагъярве, лицо и душу которому придает красивая музыка, задорные танцевальные коллективы и увлекательные мастер-классы. Предлагается лучшая уличная еда, а на территории фестиваля пройдет эстонско-латвийская ярмарка деликатесов и роз.
Август в Валга точно не обойдется без Валгского международного военно-исторического фестиваля. В планах – парад, реконструкция битвы и ярмарка антиквариата. И если уж оказаться в Валга, то однозначно стоит ехать на границу качаться на качелях, а то и махнуть через границу – почему бы и нет!
Узнайте больше об уезде Валгамаа на сайте www.valgamaa.ee.