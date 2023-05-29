Природная красота Отепя и приграничного Валгa

Чарующая природа

Пешеходные тропы национального парка Карула, которые вьются вокруг 60-ти озер, очень подходят для самостоятельного изучения природы. Для начала можно попробовать учебную тропу Эхиярви, которая знакомит с бывшими дорогами, возрождает луговую тропу, береговую тропу Эхиярви, пешеходную, а также лесную и конную тропу. Идеальное место для наблюдения за природой и птицами – деревянная смотровая вышка Теллингумяэ высотой 28 метров, с которой открывается прекрасный вид на извилистые ущелья Мустйыэ. От вышки также начинаются пешеходная и велосипедная дорожки вокруг Теллингумэ.

В Отепяэском природном парке есть и тропы, где можно наматывать километры: например, походная тропа Пюхаярве, огибающая озеро Пюхаярв, или ее более короткая версия – прогулочная тропа Мурруметса. На тропе Кяэрику можно прогуляться вокруг озера Кяэрику, отправиться на туристическую тропу Кеккозе или, например, покорить Сейнамяги. А со смотровой вышки Харимяэ открываются виды на купола Отепяэского природного парка. В дополнение к пешеходным тропам спортивный центр Kääriku предлагает широкий спектр мероприятий: от легкой атлетики до различных игр с мячом, летних соревнований по волейболу, сауны и открытого бассейна.

А если в рамках природного туризма вы хотите ощутить немного романтики, озеро Пюхаярв подходит как для самостоятельных приключений на лодке, так и для походов с гидом. Более азартные любители приключений могут взять на себя покорение озер Коорасте.

Поездка на скутере по пешеходным тропам Пюхаярве теплым летним вечером, хоть вокруг озера Пюхаярв, может стать совершенно новым опытом.

Приключения-развлечения

Если вас влекут острые впечатления и вам нужен взрыв активности каждый час, отправляйтесь со своими деятельными спутниками в сторону Отепя. Причин этому несколько, и в основном они носят спортивный характер.

Поездка на скутере в теплом летнем воздухе по туристическим тропам Пюхаярве, хоть вокруг озера Пюхаярв, может стать совершенно новым опытом. Или прокатитесь по склонам горы Вяйке Мунамяги на горном велосипеде!