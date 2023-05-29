Легенды, старообрядцы, великолепные особняки и невероятно красивая природа

А летом популярное туристическое направление – Куремаа с великолепной мызой Куремаа , приведенной в порядок ветряной мельницей и прекрасным песчаным пляжем. В июле в Куремаа проходит традиционный слет мототуристов Jõgevatreff , а в августе – Фестиваль чеснока , на который съезжаются люди со всей Эстонии и из дальних стран.

В Йыгева также есть и впечатляющий Военный музей , который особенно популярен среди мужчин и мальчиков. Там же – стекольная мастерская, где можно изготовить сувенир на свой вкус. Йыгева также является местом, где родился эстонский рекорд холода.

На Вооремаа выросли несколько писателей и деятелей культуры, здесь же их дома-музеи. Например, в Паламузе находится музей Оскара Лутса , известного автора „Весны“. С Вооремаа связаны также известная поэтесса Бетти Альвер и музыкант Ало Маттийзен , посвященный им музей находится в Йыгева.

Если вас больше интересует садоводство, стоит обязательно посетить дендрарий Arboreetum в Лууа , где есть сад и большая коллекция древесных растений.

Путешественникам с семьями рекомендуем посетить Паламузе, Кайавере и Арукюла . Там есть зоны отдыха с чудесными игровыми площадками и местами для барбекю, где дети могут порезвиться, а семьи и группы друзей – устроить пикник.

На Вооремаа масса возможностей не только насладиться природой, но и просто с удовольствием подвигаться. Отличный однодневный поход на болота стоит устроить, например, в заповеднике Эндла , где можно выбрать одну из трех пешеходных троп разной протяженности, а по пути устроить пикник среди болотной осоки, научиться распознавать болотные растения и птиц или порыбачить на озере Эндла. А тех, кто интересуется мифологией и природой, ждут в Кассинурме на священной вершине Линнамяги . Это святилище древних эстов, где сегодня находится восстановленный фрагмент городища. На вершине проходят культурные мероприятия и проложено несколько пешеходных маршрутов.

Вооремаа известен своими моренными холмами. Это один из самых уникальных типов ландшафта в Европе: его характеризуют хребты, образовавшиеся во время ледникового периода, и расположенные между ними продолговатые озера. В народе эти холмы называют бороздами Калевипоэга, а Йыгевамаа – землей деяний Калевипоэга.

И, конечно же, на всю страну славится выставка и ярмарка под открытым небом в Паунвере (Väljanäitus ja Laat)! Сотни продавцов и тысячи посетителей собираются там, чтобы отпраздновать настоящий ярмарочный день со всем, что с ним связано.

Край Торма известен и знаменит писателем К. Р. Якобсоном, пропагандированием сельской жизни с пером и плугом. Здесь вы также найдете великолепный усадебный комплекс Торма, где летом проходят ярмарки, театральные представления и летние мероприятия, а зимой весь комплекс превращается в крупнейшую в Эстонии Зимнюю деревню.

А Причудский край известен гостеприимными старообрядцами. Старообрядцы поселились здесь в первой четверти 18 века и создали в селении Касепя свою собственную 7-километровую деревню с улицами. В такой деревне дома расположены близко друг к другу, в огородах можно встретить высокие луковые грядки и теплицы для огурцов и помидоров. Эту продукцию жители прямо на краю улицы и продают. Когда летом едешь по деревне, ноздри щекочет приятный запах копченой рыбы, которую можно купить теплой прямо из печи – этакая настоящая идиллия маленькой деревни. А чтобы лучше понять всю эту деревенскую жизнь, обязательно зайдите в гостиную Причудья и в музей Чудского озера.

Каждое лето на певческой эстраде Касепя на берегу Чудского озера проходят грандиозные мероприятия: Фестиваль воды и рыбы Калевипоэга, Фестиваль ряпушки, „Чудская гастрономическая улица“ и Peipsi Romantika.

Город Муствеэ считается столицей церквей: здесь действительно пять церквей разных конфессий, несколько национальностей и смешение культур. Кроме церквей, обязательно посетите Музей весов и Музей старообрядцев.

Конечно, у Чудского озера вы найдете отличный песчаный пляж, где можно провести жаркий летний день. Муствеэ также известен своими прекрасными приусадебными участками, обязательно стоит посетить и сад Лайди. Хозяйка всегда может поделиться секретами красивого сада.

Дом Калевипоэга в Кяэпа более подробно знакомит с эпосом и обстоятельствами жизни Калевипоэга. Именно там, в реке Кяэпа, Калевипоэг потерял свой меч. Если у вас острый глаз, вы можете увидеть его в реке и сегодня. Кроме знакомства с эпосом, здесь можно весело провести время в парке приключений Калевипоэга и в Игровом дворе, а также узнать много интересного о природе вместе с Вахуром Сеппом.

А всех любителей обработки дерева приглашаем в Puiduait (Деревянный амбар) в Авинурме, где продается масса различных изделий из щепы и дерева, аксессуары для сауны и многое другое. В Деревянном амбаре можно принять участие, например, в мастерской по плетению корзин, испечь „хлебного поросенка“ или раскрасить себе красивые резиновые калоши.

Узнайте больше об уезде Йыгевамаа на сайте visitjogeva.com/ru/

ТОП-10 мест, которые стоит посетить летом в Йыгевамаа Куремаа – усадьба, мельница, пляж

Музей Паламузе

Заповедник Эндла

Линнамяги и вершина в Кассинурме

Город Mуствеэ

Старообрядцы Касепя + деревня на 7 км

Дом Калевипоэга

Деревянный амбар Авинурме

Дендрарий Arboreetum в Лууa

Военный музей в Йыгева

Региональные инициативы по содействию занятости и предпринимательству.