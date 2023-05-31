Коктейль со слабительным эффектом. Как целый эстонский город оказался во власти кишечных бактерий

В субботу, 6 мая, в Курессааре проходит забег. В нем принимают участие 1452 человека — для Сааремаа это крупное событие.

В тот же вечер, ровно в семь часов, в местную больницу поступает первый пациент с болью в желудке. Через три минуты приходит еще один человек с теми же симптомами.

К ночи в ЕМО уже 12 человек. И взрослые, и дети. У них все те же симптомы: боль в животе, рвота, диарея.

Живущая в центре города Трийн Хайнметс в пятницу уезжает на ралли в Рапла, а ее сын-подросток остается дома. Когда она возвращается в воскресенье, мальчик просто не может выйти из туалета.

„Было ужасно и больно видеть, как ребенок с побелевшим лицом практически живет в ванной комнате и даже берет туда свою подушку. Его часто рвало. Не говоря уже о диарее и боли“. Из-за болезни мальчик не сможет ходить в школу целую неделю.

Но это только начало.

Помощница волостного старейшины Лийс Лепик вспоминает печально известный волейбольный матч трехлетней давности, из-за которого на Сааремаа началась первая в Эстонии вспышка коронавируса...