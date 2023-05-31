Коктейль со слабительным эффектом. Как целый эстонский город оказался во власти кишечных бактерий

Компания, ответственная за систему водоснабжения, не провела анализ проб воды после крупной аварии. Когда поднялась волна заболеваний, поначалу решили, что причиной тому — какое-то крупное мероприятие. Что же на самом деле произошло на Сааремаа, разбирался Eesti Ekspress.
В субботу, 6 мая, в Курессааре проходит забег. В нем принимают участие 1452 человека — для Сааремаа это крупное событие.
В тот же вечер, ровно в семь часов, в местную больницу поступает первый пациент с болью в желудке. Через три минуты приходит еще один человек с теми же симптомами.
К ночи в ЕМО уже 12 человек. И взрослые, и дети. У них все те же симптомы: боль в животе, рвота, диарея.
Живущая в центре города Трийн Хайнметс в пятницу уезжает на ралли в Рапла, а ее сын-подросток остается дома. Когда она возвращается в воскресенье, мальчик просто не может выйти из туалета.
„Было ужасно и больно видеть, как ребенок с побелевшим лицом практически живет в ванной комнате и даже берет туда свою подушку. Его часто рвало. Не говоря уже о диарее и боли“. Из-за болезни мальчик не сможет ходить в школу целую неделю.
Но это только начало.