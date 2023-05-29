ВИДЕО | Сборная Латвии вернулась домой с исторической бронзой

Латвийские хоккеисты прибыли в Ригу около 12.30 рейсом из Тампере и под овации сошли с трапа самолета на красную дорожку. Перед посадкой в ​​Рижском аэропорту красно-белый лайнер AirBaltic совершил круг почета над памятником Свободы.

За полетом самолета из Финляндии в Латвию активно следило свыше 7000 пользователей, что в какой-то момент он стал самым просматриваемым самолетом в мире на сайте Flightradar.

„Главными героями были парни, которые боролись на льду. Нам просто нужно было правильно расставить акценты. Парни были очень мобилизованы, это была команда с большой буквы. Все — и другие команды, и пресса — говорили, что мы заслужили быть там, где мы есть“, - заявил журналистам по прибытии в Ригу главный тренер сборной Харийс Витолиньш.

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