МНЕНИЕ | Реформисты снова разыгрывают „русскую карту“(4)
По словам главы фракции Партии реформ Пяртеля-Пеэтера Пере, ситуация в городском собрании отражается в нерешительности и неспособности Михаила Кылварта сделать выбор. Его мнение скорее отражает панику внутри Партии реформ. Экономика эстонского государства находится в рецессии, налоговые поступления снижаются, рождаемость остается рекордно низкой, и в то же время в закулисных комнатах Партии реформ планируются все новые и новые повышения налогов.
С другой стороны, все более громкая критика Партии реформ в отношении Кылварта направлена на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем Эстонии, и все это можно принять даже как признание.
В том, что Партия реформ обвиняет в возникших проблемах всех, кроме себя, нет ничего особенного, и это обычное дело, но в более широком масштабе это показывает, что Партия реформ также потеряла всякую способность вести переговоры в столичной оппозиции. Они не ищут решений и не пытаются найти демократически общего кандидата. В столице принято вести переговоры друг с другом, а не использовать американские горки, как в Тоомпеа.
Пере должен и сам согласиться с тем, что это не лучший стиль, если коалиция начнет четко направлять оппозицию и предписывать ей решения. В целом, критика в отношении Центристской партии — это умелый политический обман, но крокодиловые слезы Пере не правдоподобны. В чем можно обвинить Центристскую партию, когда горит „собственный дом“?
Очевидно, что паника Пере связана с недавним большим шествием Центристской партии с площади Свободы в парк Таммсааре, направленным против лжи Партии реформ. Сотни людей объединились, чтобы продемонстрировать свое отношение к правящей коалиции, и это зрелище, конечно же, огорчило его!
Поддержка партии Реформ идет камнем ко дну
Партия реформ в панике, потому что их поддержка идет камнем ко дну, и народное возмущение проявляется на каждом шагу. По результатам последнего опроса Norstat, только 24,2% поддерживают Партию реформ. Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 45%, оппозиционные – 49,5% респондентов (24.05.2023, ERR). Коалиция больше не пользуется поддержкой большинства, и оппозиция получила сильную поддержку в стране, чтобы противостоять запланированному повышению налогов и сокращению детских пособий.
Звучит странно, но в нынешнем противостоянии представляет оппозиция Рийгикогу в отношении повышения налогов и сокращения детских пособий также интересы избирателей самой Партии реформ. Они тоже понимают, что их оставили одних, на дебаты так и не пришли, программа была отложена, и разочарование становится непреодолимо. Правительство во главе с Кая Каллас не будет выполнять то, что обещало до выборов. Коалиционные переговоры в стране были преимущественно лицом Партии реформ, и меньшие „партнеры“ остались с пустыми руками. По сути, Партия реформ правит Эстонией в одиночку!
Таким образом, Партия реформ снова использовала свой старый прием – русскую карту. Найти внутреннего врага, чтобы спасти рушащуюся партию.
Центристская партия сильна и сплочена
Перед лицом этого большого политического шторма Центристская партия объединена и представляет роль балансировщика в стране. Стыдно читать позицию лидера фракции Партии реформ Таллиннского городского собрания, как если бы люди в партии разделились на „русское крыло“ и „эстонское крыло“. Такое жестокое навешивание ярлыков и противодействие больше не должно быть частью сегодняшней политики и в первую очередь вредит самой Партии реформ. Тынис Саартс также подчеркнул, что „русская карта“ больше не работает (ERR, 24.09.2021). Зачем легкомысленно размахивать национальными лозунгами?
Я предлагаю Пере обратить свое внимание и направить вопросы премьер-министру Кае Каллас, и потребовать разъяснений относительно решений, которые принимает правительство. Партия реформ молчала о повышении налогов и других решениях, которые сегодня очень быстро принимаются, они не говорили прямо и честно. Тем более, что планируемая политика Партии реформ также уменьшает доходы собственного бюджета города Таллинна, которые мы могли бы использовать на благо жителей и города.
Надежда Пере на распад городской коалиции явно злонамеренна. Можно быть точно уверенным, что скоро снова начнется шоу „Партия реформ ищет нового партнера по коалиции в стране!“.