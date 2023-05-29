МНЕНИЕ | Реформисты снова разыгрывают „русскую карту“

С другой стороны, все более громкая критика Партии реформ в отношении Кылварта направлена на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем Эстонии, и все это можно принять даже как признание.

В том, что Партия реформ обвиняет в возникших проблемах всех, кроме себя, нет ничего особенного, и это обычное дело, но в более широком масштабе это показывает, что Партия реформ также потеряла всякую способность вести переговоры в столичной оппозиции. Они не ищут решений и не пытаются найти демократически общего кандидата. В столице принято вести переговоры друг с другом, а не использовать американские горки, как в Тоомпеа.

Пере должен и сам согласиться с тем, что это не лучший стиль, если коалиция начнет четко направлять оппозицию и предписывать ей решения. В целом, критика в отношении Центристской партии — это умелый политический обман, но крокодиловые слезы Пере не правдоподобны. В чем можно обвинить Центристскую партию, когда горит „собственный дом“?

Очевидно, что паника Пере связана с недавним большим шествием Центристской партии с площади Свободы в парк Таммсааре, направленным против лжи Партии реформ. Сотни людей объединились, чтобы продемонстрировать свое отношение к правящей коалиции, и это зрелище, конечно же, огорчило его!

Поддержка партии Реформ идет камнем ко дну

Партия реформ в панике, потому что их поддержка идет камнем ко дну, и народное возмущение проявляется на каждом шагу. По результатам последнего опроса Norstat, только 24,2% поддерживают Партию реформ. Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 45%, оппозиционные – 49,5% респондентов (24.05.2023, ERR). Коалиция больше не пользуется поддержкой большинства, и оппозиция получила сильную поддержку в стране, чтобы противостоять запланированному повышению налогов и сокращению детских пособий.