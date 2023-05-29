Правда ли, что знаменитый повар Нусрет Гёкче запретил россиянам вход в свой ресторан?

Владелец турецкой сети стейк-хаусов Нусрет Гёкче получил мировую известность в январе 2017 года, когда завирусилось его видео, на котором он особым образом нарезает мясо и посыпает его солью. В интернете Нусрет получил прозвище Salt Bae и стал живым мемом, а на момент написания этого текста на его инстаграм * подписаны более 53 млн человек. Ресторатор нередко попадает в скандалы , о которых пишут как турецкие , так и иностранные СМИ, однако в зарубежной прессе „Проверено“ не удалось найти никаких упоминаний запрета на обслуживание россиян в заведении Гёкче, что кажется странным, учитывая резонансный характер инфоповода и уровень внимания прессы к персоне шеф-повара. В соцсетях также нет никаких видео или фото, где бы запретительную надпись было видно с других ракурсов. Кроме того, если запрет ориентирован лишь на россиян, то странно, что фраза не продублирована на русском языке.

Согласно официальному сайту Nusr-Et, сеть насчитывает 22 точки в разных странах, включая США, Великобританию, Грецию и другие, однако новость о запрете появилась лишь от посетителей одного заведения в Турции, хотя там шеф-повар владеет девятью ресторанами, шесть из которых в Стамбуле. Кажется логичным, чтобы политика необслуживания россиян была распространена на все 22 заведения, однако из других мест таких сообщений не поступало.

Впрочем, в публикациях всё равно указано неправильное название ресторана. Мы сравнили интерьер на вирусном фото с многочисленными снимками из Nusr-Et Steakhouse Etiler, и обстановка там совсем другая. На самом деле на снимке запечатлены стойки ресепшена в Nusr-Et Steakhouse Sandal Bedesteni (тоже в Стамбуле), при этом, согласно найденным нами фото, надписи должны быть нанесены на специальные таблички, а не на сами стойки, как показано на виральном изображении.

В большинстве публикаций вирусное фото содержит на себе вотермарку Telegram-канала „Рыбарь“ (354 000 просмотров), где снимок выложили 19 мая в 23:00 по московскому времени. Однако наиболее ранний пост, что отследило „Проверено“, появился тремя часами ранее в Tariknews (6000). Там фотографию сопровождал такой текст: „Нам пишут: „Это просто к@пец. Поехали с мужем в отпуск в Турцию, решили пойти в реально хороший ресторан. Пришли в Nusr-Et и видим там ЭТО „русским нельзя!“ Мы конечно возмутились, спросили что происходит, мы ведём себя прилично, просто поужинать пришли. Сказали, что поддерживают идеологию второго кандидата на выборах, вот этого с „долбанутым именем“, и теперь ограничили вход русским клиентам. Это просто хамство и неприкрытая русофобия, пошли они н@хер“ (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). Ранее „Проверено“ неоднократно ловило канал Tariknews на распространении поддельных фото и видео, при этом некоторые из фальшивых снимков также были якобы присланы подписчиками.

Уже на следующий день, 20 мая, издание Life опубликовало опровержение, согласно которому Нусрет не запрещал русским посещать его заведение. Там сообщили, что ресторатор у себя в инстаграме выложил сториз, где на фоне вирусного фото написал фразу „фейковые новости“ на русском и английском языках. К материалу Life также прикреплён скриншот публикации. Поскольку ранее издание не раз участвовало в тиражировании фейков, его сложно считать достаточно достоверным источником, однако мы нашли информацию об этой сториз в трёх Telegram-каналах, где скриншоты сделаны в разное время, причём на них видны профили на разных языках: русском, турецком и украинском. При этом в одном из каналов даже привели ссылку на сториз Нусрета, хотя она уже недоступна, а её сохранённая копия в веб-архиве, к сожалению, не работает, поэтому её проверка не представляется возможной.

Отметим, что некоторые крупные Telegram-каналы дополнили оригинальные посты, уточнив, что Нусрет опроверг новость, — среди них тот же „Рыбарь“, „Топор 18+» (1,7 млн просмотров) и „Мышеловка» (220 000). Однако неизвестно, сколько людей увидели посты до обновления. А, например, ведущий „Соловьёв Live“ Сергей Карнаухов просто удалил свой пост (12 000) без каких-либо опровержений и/или извинений.

Итог: Фейк