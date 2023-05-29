ОТ РЕДАКЦИИ | Куда идешь, Отечество?

Выборы нового председателя партии Isamaa привлекают внимание по ряду причин. Эта партия сейчас в Рийгикогу находится в оппозиции, и ей не светит место в правительстве. На протяжении последних 10 лет по данным опросов между выборами она едва-едва удерживает порог выше 5%, который определяет, пройдет партия в парламент или нет.

У Isamaa сейчас нет ни ярких представителей, ни свежих идей. Но у этой партии есть очень важный „бренд“ - Отечество, Март Лаар и 1990-е. В 1990-е и в начале нулевых Isamaa находилась в центре эстонской политики, ее деятельность связана с важными реформами, которые помогли Эстонии успешно перейти к рыночной экономике и интегрироваться в европейское сообщество. Сама партия ведет свою историю от Яана Тыниссона и первой Эстонской Республики. У Isamaa в ее сегодняшнем виде мало связей со своим прошлым, потому что людей того поколения уже не осталось, а бывшие соратники Марта Лаара покинули ряды Isamaa, когда она объединилась с Res Publica. Современная Isamaa в основном держится на деньгах пары-тройки крупных эстонских бизнесменов и в свою очередь лоббирует по заказу их интересы и предложения в стиле „как нам обустроить Эстонию“. Но слава былых времен не дает покоя и тем скорее приближает партию к ее концу.

На должность нового председателя партии претендуют три кандидата, и это хороший знак, вполне в духе демократии. К сожалению, в Эстонии мы уже будто бы привыкли к тому, что на деле никакого соревнования между кандидатами нет, партии собираются и „единогласно выбирают“ одного-единственного претендента на должность председателя. Известно, что за должность председателя Isamaa будут бороться Тынис Лукас и Урмас Рейнсалу, которые уже ранее занимали этот пост. Напомним читателю, что именно при Рейнсалу начался спад популярности партии и ее деградация от одной из главных сил в эстонской политике к второстепенной партии. Весьма вероятно, что этот факт сыграет свою роль на выборах нового кандидата. Сюрпризом стало и то, что в последний момент свою кандидатуру заявила Леа Данильсон-Ярг, которая состоит в Isamaa меньше года. Не секрет, что она является протеже одного из главных спонсоров Isamaa, финансиста Парвеля Пруунсильда. Вряд ли, это простое совпадение. У Данильсон-Ярг намного больше шансов возглавить партию, чем кажется на первый взгляд. Потому что тот, кто платит - заказывает музыку.