ПОДКАСТ | Как журналист Delfi стал баскетбольным тренером: история Пеэпа Пахва

Пеэп Пахв (53) более 30 лет работает спортивные корреспондентом. Последнее время он руководил спортивной редакцией Delfi, а год назад вывел баскетбольную команду „Кейла“ в Высшую лигу Эстонии. Из-за этого он вынужден был оставить позицию главного редактора и сосредоточился на баскетболе. „Я много лет работал журналистом, теперь работаю тренером. Был очень интересный сезон, много работы. Но я все равно не бросил журналистику, ездил на соревнования, писал колонки. Свою любовь не бросил. Хотя быть тренером сейчас для меня интересней“, - говорит он.