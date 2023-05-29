ПОДКАСТ | Как журналист Delfi стал баскетбольным тренером: история Пеэпа Пахва
Главный тренер баскетбольной команды „Кейла“ Пеэп Пахв в подкасте RusDelfi рассказал, как журналист стал тренером и что из себя представляет Высшая лига в Эстонии.
Пеэп Пахв (53) более 30 лет работает спортивные корреспондентом. Последнее время он руководил спортивной редакцией Delfi, а год назад вывел баскетбольную команду „Кейла“ в Высшую лигу Эстонии. Из-за этого он вынужден был оставить позицию главного редактора и сосредоточился на баскетболе. „Я много лет работал журналистом, теперь работаю тренером. Был очень интересный сезон, много работы. Но я все равно не бросил журналистику, ездил на соревнования, писал колонки. Свою любовь не бросил. Хотя быть тренером сейчас для меня интересней“, - говорит он.
В дебютном сезоне „Кейла“ заняла 12-ю строчку из 16-и, одержав 11 побед. „У нас есть отличные игроки. Изначально было сложно, не знал, что говорить, как меня будут слушать игроки. Но потом стал уверенней, все пошло хорошо. Надо делать свое дело. Если ребята видят, что все идет на пользу, то они будут верить“.
Пеэп Пахв рассказал, как он общается с игроками, где ищет финансирование и почему „Калев“ самый успешным клуб в Эстонии.
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