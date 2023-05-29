Президент Латвии изменил повестку дня, чтобы принять хоккеистов у себя во дворце

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил благодарность команде за то, что она показала пример настойчивости, решимости и идеального сотрудничества.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич отметил отличную игру и выносливость хоккеистов. Он подчеркнул, что Латвию теперь можно считать хоккейной державой, и выразил надежду, что эта „команды мечты“ сможет выиграть и золото.

„Если есть характер и воля, то можно свернуть горы“, — написал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, поблагодарив команду за неописуемые эмоции.

Министр сообщения Янис Винтербергс пригласил всех поприветствовать хоккеистов в понедельник в 13:00 у памятника Свободы. „Одно из величайших и самых эмоциональных достижений в истории латвийского спорта“, — так Винтербергс оценил успех латвийской хоккейной команды.

Между тем глава государства Эгилс Левитс изменил повестку дня, чтобы выразить благодарность игрокам сборной Латвии в 16:00 в Рижском президентском дворце.

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