Жена Тянака: тема болезни - это не табу

В это время 38-летняя Яника Тянак лежала на больничной койке в Северо-Эстонской региональной больнице, подключенная к аппаратам, и смотрела ралли по телевизору в своей палате. К тому моменту она уже несколько месяцев проходила курс химиотерапии от рака груди, но буквально недавно у нее началось очень опасное осложнение болезни.

Где-то в середине процесса лечения Яника почувствовала, что ее болезнь стала „секретом Полишинеля“. Некоторые из ее знакомых слышали о ее состоянии, но вели себя так, будто ничего не знают. Некоторые, однако, полностью исчезли из ее жизни, казалось, что они больше не могут с ней общаться. Тогда Яника в соцсети написала пост для близкого круга людей, обрисовав ситуацию и дав понять, что тема болезни — это не табу.

„Я и сама была на их месте. Я говорила своей подруге Анли, которая в то время тяжело болела, что не знаю, что можно и нельзя ей говорить, — и если я делаю что-то не так, пожалуйста, просто дай мне знать“.

Ее подруга тогда сказала Янике, что больше всего ее бесят люди, которые не вмешиваются, но пытаются быть слишком позитивными и повторяют: все будет хорошо, все будет замечательно! „Иногда лучше просто выслушать человека, поплакать вместе с ним. Или сказать, как тебе жаль, что человеку сейчас так хреново“, — теперь Яника знает это на собственном опыте.

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