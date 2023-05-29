Сейм Латвии внезапно объявил 29 мая праздничным днем

Решение было принято буквально в последний момент, около полуночи. Перед этим, по данным Delfi.lv, шли интенсивные консультации по телефону. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против не проголосовал никто, воздержались — трое.

У кого сегодня выходной?

С точки зрения закона — у всех, от кого работодатель не требует выполнять работу (точно так же, как это может быть с другими праздничными днями). Поэтому нужно уточнить у руководителя, нужно ли конкретно вам выходить на работу. Если нужно, то работодатель по закону должен компенсировать рабочий день либо дополнительным отгулом, либо доплатой (часть вторая статьи 144 Закона о труде).