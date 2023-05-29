Сейм Латвии внезапно объявил 29 мая праздничным днем(2)
В ночь с воскресенья на понедельник депутаты Сейма приняли поправки к закону о праздничных и памятных днях. Понедельник, 29 мая, в честь третьего места сборной Латвии на Чемпионате мира по хоккею, объявлен праздничным днем, передает латвийский „Дельфи“.
Решение было принято буквально в последний момент, около полуночи. Перед этим, по данным Delfi.lv, шли интенсивные консультации по телефону. В итоге за принятие законопроекта проголосовали 52 депутата, против не проголосовал никто, воздержались — трое.
У кого сегодня выходной?
С точки зрения закона — у всех, от кого работодатель не требует выполнять работу (точно так же, как это может быть с другими праздничными днями). Поэтому нужно уточнить у руководителя, нужно ли конкретно вам выходить на работу. Если нужно, то работодатель по закону должен компенсировать рабочий день либо дополнительным отгулом, либо доплатой (часть вторая статьи 144 Закона о труде).
До принятия Сеймом решения премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал работодателей „быть эластичными“ и позволить „лучшим в мире болельщикам“ поздравить хоккеистов.
29 мая хоккеисты сборной Латвии вернутся из Тампере в Ригу, в 13.00 у памятника Свободы пройдет праздничное мероприятия.