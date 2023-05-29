Четверть века у руля. Президент Турции Эрдоган выиграл очередные выборы

Во втором туре в воскресенье Эрдоган набрал на 2 миллиона голосов больше, чем кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

К организации голосования и подсчету голосов серьезных нареканий не было, однако оппозиция не считает выборы свободными, поскольку в Турции президенту фактически подчинены избирком и суды, свобода слова подавлена, а заметные оппоненты власти сидят по тюрьмам или ходят под статьей.

В первом туре две недели назад Эрдогану не хватило полпроцента до победы, но во втором он набрал более 52% голосов.

Оппозиция надеялась, что подавление свобод и провалы в госуправлении, выявленные недавним разрушительным землетрясением и непрекращающимся уже много лет экономическим кризисом, вынудят избирателей отказаться от традиционного кандидата в пользу перемен.

Однако в расколотой стране верх взяли не городские жители, скучающие по демократической, светской и европейски ориентированной Турции, а глубинка, где сосредоточен ключевой электорат Эрдогана, разделяющий его консервативную политику, направленную на исламизацию общественной жизни, укрепление авторитаризма, военной мощи и влияния в мире.

Властному и своенравному Эрдогану оппозиция противопоставила мягкого и приземленного 74-летнего Кылычдароглу.

Его шансы изначально были невысоки, но главный кандидат от оппозиции 54-летний мэр Стамбула Экрем Имамоглу в выборах принять участия не смог. Ему присудили реальный срок за критику избиркома, а апелляцию на приговор пообещали рассмотреть после президентских выборов. Даже если бы Имамоглу победил, он рисковал отправиться в тюрьму.

Кылычдароглу, несмотря на отдельные призывы сложить с себя полномочия главы партии, пообещал продолжить борьбу за демократию в Турции. Выборы он назвал „самыми несправедливыми за последние годы“.

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