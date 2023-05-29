МНЕНИЕ | ЧМ по хоккею обошелся без сборной России

Предполагалось, что этот турнир пройдёт в Санкт-Петербурге, но в 2022 году, из-за вторжения России в Украину, страна была лишена права принимать ЧМ. Таким образом, матчи проходили в Риге и Тампере. Финляндия принимала чемпионат мира в десятый раз, а Латвия - в третий.

В каждом Чемпионате мира есть свои плюсы и минусы. Прошедший ЧМ язык не повернется назвать провальным. Турнир получился эмоциональным, интригующим и интересным.

Шикарная атмосфера на трибунах

Конечно, было не так много болельщиков, как хотелось бы, но фанаты все равно были и эмоционально поддерживали свою сборную. Например, в Риге было не мало болельщиков из Казахстана, они преодолели тысячи километров, чтобы поболеть за свою сборную, даже понимая, что она не выиграет ЧМ.

Словаки и чехи, которые помнят общую историю, поддерживали друг друга кричалками - вот она - дружба народов, а не то, что делает Россия в Украине с „братьями“. И хоть их было не много, то, как они все поддерживали свои любимые сборные, создавало впечатление, что их намного больше!

Латвия и ее преданные болельщики

Тому, как латыши поддерживали сбою сборную на протяжение всех игр, можно только позавидовать. Гремели барабаны, люди скандировали: „Латвия, Латвия!“ и различные кричалки, которые гнали сборную Латвии вперед.

Несколько тысяч латвийских болельщиков на трибунах и столько же в фан-зоне буквально взрывались от каждой шайбы в исполнении латвийских хоккеистов. Я и сам в этот момент чувствовал единство со зрителями, радуясь победе вместе с какими-то незнакомцами, которые были готовы угостить меня пивом.

Домашняя и теплая атмосфера создавала уют на трибунах и за его пределами. Латвийские хоккейные болельщики поддерживали свою команду с первой до последней минуты, стоя и сидя, не замолкая ни на миг.

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в одном из интервью рассказывал: „Болельщики гонят нас вперед, без их поддержки мы бы проиграли“. В результате латвийские хоккеисты отблагодарили фанатов исторической медалью, которую они заслужили сполна.