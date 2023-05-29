„Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“. Что говорили игроки сборной Латвии после победы над США

Как известно, команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

„Это историческое и невероятное достижение. Мы в Финляндии, но чувствуем себя как дома. В течение двух с половиной недель у нас была такая поддержка, что мы не могли этого не сделать“, — сказал капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в эфире Латвийского телевидения после матча.

„Хочется сказать спасибо своим родителям. Жаль, что папа этого не видит, — сказал нападающий. — Они дали мне возможность стать хоккеистом“.

Отец Даугавиньша умер в июне 2022 года, а мать хоккеиста была замечена на трибунах „Арена Рига“ во время матчей латвийской команды на ЧМ-2023.

„Мы сделали большой праздник для Латвии. Его обязательно надо отпраздновать. Ждите нас дома. Завтра приезжаем!“ — добавил Даугавиньш.

„Пока не могу осознать, что произошло, но медаль тяжелая“, — сказал защитник Кристианс Рубинс, который не только сравнял счет в конце третьего периода, но и забросил победную шайбу в овертайме.

„В первом случае было важно бросить мимо игрока, который шел навстречу. Во втором случае [Данс] Лочмелис выдал отличный пас. Мне оставалось только попасть по шайбе“, — сказал Рубинс.

„Сегодня было ощущение, что все получится. Шилов просто стена в воротах. Десять лет назад я и представить себе не мог, что окажусь в такой ситуации“, — подытожил защитник.

„На этом чемпионате мы все показали характер, которого нам так не хватало на предыдущих турнирах. На этом турнире, кроме первой игры, мы двигались, бились, забивали голы, — отметил центрфорвард сборной Латвии Родриго Аболс. — Едем домой с довольно тяжелой штукой на шее. Что выгравировано на медали? Вся вложенная работа, время вдали от семьи, стресс, нервозность от ежегодного выезда в сборную. Держать медаль в руках после всего этого — это действительно здорово. Невозможно описать словами эти чувства. Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“.