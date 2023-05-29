ЧМ-2023 по хоккею
29.05.2023, 07:31

„Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“. Что говорили игроки сборной Латвии после победы над США

 
Мартиньш Дзиеркалс
Мартиньш Дзиеркалс
ФОТО: IMAGO/Jussi Nukari | IMAGO/Lehtikuva

Хоккеисты сборной Латвии поделились эмоциями после матча за третье место на чемпионате мира по хоккею.

Как известно, команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.

„Это историческое и невероятное достижение. Мы в Финляндии, но чувствуем себя как дома. В течение двух с половиной недель у нас была такая поддержка, что мы не могли этого не сделать“, — сказал капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в эфире Латвийского телевидения после матча.

„Хочется сказать спасибо своим родителям. Жаль, что папа этого не видит, — сказал нападающий. — Они дали мне возможность стать хоккеистом“.

Отец Даугавиньша умер в июне 2022 года, а мать хоккеиста была замечена на трибунах „Арена Рига“ во время матчей латвийской команды на ЧМ-2023.

„Мы сделали большой праздник для Латвии. Его обязательно надо отпраздновать. Ждите нас дома. Завтра приезжаем!“ — добавил Даугавиньш.

„Пока не могу осознать, что произошло, но медаль тяжелая“, — сказал защитник Кристианс Рубинс, который не только сравнял счет в конце третьего периода, но и забросил победную шайбу в овертайме.

„В первом случае было важно бросить мимо игрока, который шел навстречу. Во втором случае [Данс] Лочмелис выдал отличный пас. Мне оставалось только попасть по шайбе“, — сказал Рубинс.

„Сегодня было ощущение, что все получится. Шилов просто стена в воротах. Десять лет назад я и представить себе не мог, что окажусь в такой ситуации“, — подытожил защитник.

„На этом чемпионате мы все показали характер, которого нам так не хватало на предыдущих турнирах. На этом турнире, кроме первой игры, мы двигались, бились, забивали голы, — отметил центрфорвард сборной Латвии Родриго Аболс. — Едем домой с довольно тяжелой штукой на шее. Что выгравировано на медали? Вся вложенная работа, время вдали от семьи, стресс, нервозность от ежегодного выезда в сборную. Держать медаль в руках после всего этого — это действительно здорово. Невозможно описать словами эти чувства. Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“.

„Мы ни разу не отступили. Медаль завоевана потом и кровью. Столько эмоций!“ — делился впечатлениями после матча нападающий Рудолфс Балцерс.

Сборная Латвии на этом чемпионате мира выдала серию из шести побед, которая началась с исторического успеха в поединке с Чехией.

„Когда мы начали выигрывать, появились ощущения, что будем побеждать и дальше. Мы не сдавались до последней игры. В этом году была просто идеальная команда, где все бились друг за друга“, — подчеркнул Балцерс.

Защитник сборной Латвии Ралфс Фрейбергс оценил работу помощника главного тренера команды Петтери Нуммелина и рассказал о предстоящем праздновании в Риге.

„Такого тренера в сборной у меня еще не было, — приводит слова Фрейбергса Iltalehti. — Петтери тренирует нас, защитников, и остается очень позитивным. Если кто-то ошибался, он всегда был рядом, чтобы поддержать. Он невероятный парень. На протяжении всего турнира наши болельщики были нереальными. Я с большим уважением отношусь к тому, что мы такая маленькая, но сплоченная нация. Это невероятное чувство. Я чуть не заплакал, хотя никогда не плачу.

Мы можем праздновать год. Я бы не сказал, что это важный день, потому что мы завоевали эту медаль, но это точно был важный год. Завтра у нас парад. Мы еще не были в такой ситуации, поэтому посмотрим, как пройдет вечеринка“.

Сборная Латвии по хоккею вернется домой 29 мая. В аэропорту „Рига“ у сборной Латвии запланирована только встреча с журналистами. Ожидается, что после встречи с представителями СМИ национальная команда из аэропорта поедет на автобусе на встречу с болельщиками.

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