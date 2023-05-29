„Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“. Что говорили игроки сборной Латвии после победы над США
Хоккеисты сборной Латвии поделились эмоциями после матча за третье место на чемпионате мира по хоккею.
Как известно, команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) и выиграла бронзовые медали.
„Это историческое и невероятное достижение. Мы в Финляндии, но чувствуем себя как дома. В течение двух с половиной недель у нас была такая поддержка, что мы не могли этого не сделать“, — сказал капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш в эфире Латвийского телевидения после матча.
„Хочется сказать спасибо своим родителям. Жаль, что папа этого не видит, — сказал нападающий. — Они дали мне возможность стать хоккеистом“.
Отец Даугавиньша умер в июне 2022 года, а мать хоккеиста была замечена на трибунах „Арена Рига“ во время матчей латвийской команды на ЧМ-2023.
„Мы сделали большой праздник для Латвии. Его обязательно надо отпраздновать. Ждите нас дома. Завтра приезжаем!“ — добавил Даугавиньш.
„Пока не могу осознать, что произошло, но медаль тяжелая“, — сказал защитник Кристианс Рубинс, который не только сравнял счет в конце третьего периода, но и забросил победную шайбу в овертайме.
„В первом случае было важно бросить мимо игрока, который шел навстречу. Во втором случае [Данс] Лочмелис выдал отличный пас. Мне оставалось только попасть по шайбе“, — сказал Рубинс.
„Сегодня было ощущение, что все получится. Шилов просто стена в воротах. Десять лет назад я и представить себе не мог, что окажусь в такой ситуации“, — подытожил защитник.
„На этом чемпионате мы все показали характер, которого нам так не хватало на предыдущих турнирах. На этом турнире, кроме первой игры, мы двигались, бились, забивали голы, — отметил центрфорвард сборной Латвии Родриго Аболс. — Едем домой с довольно тяжелой штукой на шее. Что выгравировано на медали? Вся вложенная работа, время вдали от семьи, стресс, нервозность от ежегодного выезда в сборную. Держать медаль в руках после всего этого — это действительно здорово. Невозможно описать словами эти чувства. Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото“.
„Мы ни разу не отступили. Медаль завоевана потом и кровью. Столько эмоций!“ — делился впечатлениями после матча нападающий Рудолфс Балцерс.
Сборная Латвии на этом чемпионате мира выдала серию из шести побед, которая началась с исторического успеха в поединке с Чехией.
„Когда мы начали выигрывать, появились ощущения, что будем побеждать и дальше. Мы не сдавались до последней игры. В этом году была просто идеальная команда, где все бились друг за друга“, — подчеркнул Балцерс.
Защитник сборной Латвии Ралфс Фрейбергс оценил работу помощника главного тренера команды Петтери Нуммелина и рассказал о предстоящем праздновании в Риге.
„Такого тренера в сборной у меня еще не было, — приводит слова Фрейбергса Iltalehti. — Петтери тренирует нас, защитников, и остается очень позитивным. Если кто-то ошибался, он всегда был рядом, чтобы поддержать. Он невероятный парень. На протяжении всего турнира наши болельщики были нереальными. Я с большим уважением отношусь к тому, что мы такая маленькая, но сплоченная нация. Это невероятное чувство. Я чуть не заплакал, хотя никогда не плачу.
Мы можем праздновать год. Я бы не сказал, что это важный день, потому что мы завоевали эту медаль, но это точно был важный год. Завтра у нас парад. Мы еще не были в такой ситуации, поэтому посмотрим, как пройдет вечеринка“.
Сборная Латвии по хоккею вернется домой 29 мая. В аэропорту „Рига“ у сборной Латвии запланирована только встреча с журналистами. Ожидается, что после встречи с представителями СМИ национальная команда из аэропорта поедет на автобусе на встречу с болельщиками.
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